Oficial, Messi ja té nou equip, adeu Inter Miami: la seva decisió impacta el Barça

Messi, considerat per molts com el millor futbolista de tots els temps, va viure una etapa daurada al Barça. Des del seu debut el 2004, l'argentí va acumular nombrosos títols i rècords amb el club català. La seva habilitat per desequilibrar partits i la seva visió de joc el van convertir en l'ídol indiscutible de l'afició culer.

No obstant això, el 2021, a causa de les dificultats financeres que travessava el Barça, Messi es va veure obligat a abandonar el club. El seu destí va ser el PSG, on, tot i que va mostrar destells del seu talent, no va aconseguir brillar amb la mateixa intensitat que a Espanya. Després del seu pas per París, va decidir emprendre una nova aventura als Estats Units, unint-se a l'Inter Miami el 2023.

El contracte de Messi finalitza i posa la seva mirada en el Mundial

A la MLS, Messi està aportant la seva experiència i qualitat juntament amb els seus amics Jordi Alba, Busquets i Suárez a Miami. Va conduir l'equip a la conquesta de la Leagues Cup i de la Supporters Shield el 2023 i 2024, respectivament. No obstant això, el seu contracte amb el club nord-americà finalitza al desembre de 2025, cosa que planteja interrogants sobre el seu futur immediat.

Amb la mirada posada en el Mundial de 2026, Messi busca mantenir-se en l'elit del futbol competitiu, com a mínim, fins a tal esdeveniment. Una opció seria estendre el seu vincle amb l'Inter Miami fins al 2026, possibilitat que el club ja ha posat sobre la taula. No obstant això, informes recents suggereixen que l'astre argentí podria tenir altres plans.

Messi torna a casa

Segons diverses fonts, Messi considera tornar al seu país natal per unir-se a Newell's Old Boys, el club on va fer els seus primers passos com a futbolista. Aquesta decisió sorprendria el Barça i la seva afició, que albergaven l'esperança d'un últim ball de Leo Messi al Camp Nou. No obstant això, el desig del '10' de tancar la seva carrera a l'Argentina i preparar-se adequadament per al Mundial de 2026 podria inclinar la balança a favor de Newell's.

L'afició culer somiava amb veure novament Messi vestint la samarreta del club català. No obstant això, tot indica que el rosarí optarà per tornar a les seves arrels a Rosario. Aquesta decisió, encara que inesperada per a molts, reflecteix l'anhel de Messi de tancar el seu cicle futbolístic al lloc on tot va començar.

El Camp Nou, per tant, no podrà tornar a veure Messi llevat de sorpresa majúscula. Ara, les esperances dels més nostàlgics passen per Neymar, qui també sembla estar en l'agenda de Laporta. Veurem si recupera la forma al Brasil i pot tornar.