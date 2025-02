Fan servir Lamine Yamal per burlar-se de Jude Bellingham a xarxes: Koundé, còmplice

La jornada s'ha posat molt de cara per al FC Barcelona després dels resultats aconseguits pels seus competidors aquest cap de setmana. L'Atleti, que venia en bona dinàmica, no va poder passar de l'empat a casa davant el Celta. Mentre que, d'altra banda, el Real Madrid tampoc va poder aconseguir els tres punts davant Osasuna en un partit marcat per la polèmica arbitral.

Els blancs van reclamar diversos penals durant el transcurs del partit, però cap va ser assenyalat. I, per acabar-ho d'adobar, Munuera Montero va acabar expulsant Jude Bellingham al minut 39 de la primera meitat. Segons reflecteix l'acta arbitral, el migcampista anglès va faltar al respecte al col·legiat, qui va assegurar haver escoltat "Fuck you".

Després de la polèmica viscuda a El Sadar, aquesta nit el Barça té una oportunitat d'or per col·locar-se al més alt de la classificació. LaLiga està en un mocador, la igualtat és màxima i els petits detalls podrien definir el pròxim campió, així que els de Flick voldran emportar-se els tres punts de Vallecas. Per aconseguir-ho, Lamine Yamal tornarà a ser titular, i segur que molts focus apunten cap a ell després del que ha succeït en les últimes hores.

Lamine Yamal es recorda de Jude Bellingham a les seves xarxes socials amb l'ajuda de Jules Koundé

El rebombori que s'ha originat al voltant de l'estament arbitral està provocant que, en cada jornada, els col·legiats siguin els grans protagonistes. Dissabte, per exemple, Munuera Montero va decidir expulsar Jude Bellingham de manera correcta. No obstant això, per a molts aficionats del conjunt blanc, la literalitat de l'àrbitre a l'hora de redactar l'acta és sinònim de prevaricació.

Segons sembla i han captat diverses càmeres, Jude Bellingham mai va dir "Fuck you". En concret, sembla que es va expressar dient "Fuck off", la qual cosa podria reduir la seva sanció. No obstant això, més enllà del càstig que rebrà, la realitat és que s'ha generat molt debat pel significat literal del que va dir.

Hansi Flick, per exemple, molt taxatiu, ja va deixar clar que, sigui el que sigui el que hagi dit Jude Bellingham, és una falta de respecte que no es pot permetre. D'altra banda, el conjunt blanc intenta reduir la possible sanció al·legant que no va dir el que va dir. I, per sorpresa de tots, l'últim a pronunciar-se ha estat Lamine Yamal.

El crack del FC Barcelona, potser pecant de la innocència pròpia de la seva edat, va compartir fa uns mesos una foto de Jules Koundé a les seves xarxes socials que ho diu tot. A la imatge es pot veure el lateral francès estirat en una llitera amb un antifaç posat. I, a l'antifaç, es pot llegir clarament la frase "Fuck off", just la que Jude Bellingham va pronunciar i que ara ha cobrat tant protagonisme.

Les reaccions al de Lamine Yamal i Jude Bellingham no es fan esperar

L'antic missatge de Lamine Yamal ha corregut com la pólvora a les xarxes, desfermant l'alegria i les rialles dels aficionats del Barça. En canvi, per als del Real Madrid, es tracta d'una falta de respecte i d'una burla a consciència. Segur que aquesta nit, al Barça-Rayo Vallecano, el canterà culer torna a ser el focus d'atenció.