Anunci oficial del Reial Madrid: Ibrahima Konaté i 2 fitxatges més per 0 euros el 2026
El central francès continua sent un dels desitjats de la directiva blanca, però no l’únic
Després d'un estiu de molta despesa, el Real Madrid no s'atura. Xabi Alonso està molt satisfet amb les arribades de Huijsen, Carreras, Trent i Mastantuono, però en vol més. Per això la direcció esportiva ja treballa en els reforços que han quedat pendents per als pròxims anys.
Florentino Pérez ha informat Xabi Alonso que ara mateix és complicat afrontar una altra gran operació. Per això, el nou entrenador del Real Madrid ha acceptat esperar un any. L'objectiu és tancar tres incorporacions de luxe el 2026 sense gastar res en traspassos.
Ibrahima Konaté, el gran objectiu
El primer gran nom que gestiona el Real Madrid és Ibrahima Konaté. El central del Liverpool serà el protagonista del mercat de 2026. No té intenció de renovar el seu contracte i quedarà lliure per negociar amb qualsevol equip.
És cert que el Real Madrid ha intentat accelerar la seva arribada. Florentino vol que Konaté s'uneixi a Xabi Alonso aquest mateix estiu, però les demandes econòmiques del Liverpool són inassumibles. Els anglesos demanen 50 milions, però al club blanc saben que d'aquí a un any podria arribar gratis al Bernabéu.
Davant d'aquest escenari, Florentino Pérez ha optat per la paciència. Prefereix esperar un any i fitxar-lo a cost zero. Està clar que Ibrahima Konaté és la gran prioritat del Real Madrid per a l'any vinent, però no serà l'única.
Dayot Upamecano, una altra oportunitat d'or
Ibrahima Konaté no és l'únic central a l'agenda del Real Madrid. Xabi i Florentino també tenen al seu radar Dayot Upamecano, defensa del Bayern Munic.
El seu cas és molt similar. Acaba contracte el 2026 i no sembla que el vagi a renovar. Fitxar-lo gratis seria un moviment estratègic.
Amb Ibrahima Konaté i Dayot Upamecano, el Real Madrid faria un salt de qualitat en defensa. A més, Xabi Alonso podria implantar el seu esquema favorit: la línia de tres centrals. La plantilla tindria la profunditat necessària per afrontar tots els desafiaments de la temporada, però encara hi ha més.
Donnarumma, la cirera del pastís
El tercer integrant de la llista és Donnarumma. El porter del PSG es troba en la mateixa situació que Ibrahima Konaté i Dayot Upamecano, ja que el seu contracte també acaba el 2026.
Tanmateix, el seu cas és diferent. Donnarumma podria abandonar París aquest mateix estiu. El PSG està obert a negociar, però Florentino Pérez no vol precipitar-se.
La idea de Florentino és clara. Només contempla el seu fitxatge si pot arribar gratis l'any vinent. Si un altre club s'avança, el Real Madrid no entrarà en subhastes.
De moment, Thibaut Courtois continua sent l'amo de la porteria, però l'opció de Donnarumma continua sobre la taula com a relleu a mitjà termini.
El Real Madrid planifica el seu futur amb paciència. Tres fitxatges estratègics, tres oportunitats de mercat i tots, sense gastar ni un sol euro en traspassos. D'aquesta manera, l'estiu de 2026 promet ser decisiu a Valdebebas.
