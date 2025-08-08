Anuncio oficial del Real Madrid: Ibrahima Konaté y 2 fichajes más por 0 euros en 2026

Tras un verano de mucho gasto, el Real Madrid no se detiene. Xabi Alonso está muy satisfecho con las llegadas de Huijsen, Carreras, Trent y Mastantuono, pero quiere más. Por eso la dirección deportiva ya trabaja en los refuerzos que han quedado pendientes para los próximos años.

Florentino Pérez ha informado a Xabi Alonso de que ahora mismo es complicado afrontar otra gran operación. Por eso, el nuevo entrenador del Real Madrid ha aceptado esperar un año. El objetivo es cerrar tres incorporaciones de lujo en 2026 sin gastar nada en traspasos.

Ibrahima Konaté, el gran objetivo

El primer gran nombre que maneja el Real Madrid es Ibrahima Konaté. El central del Liverpool será el protagonista del mercado de 2026. No tiene intención de renovar su contrato y quedará libre para negociar con cualquier equipo.

Es cierto que el Real Madrid ha intentado acelerar su llegada. Florentino quiere que Konaté se una a Xabi Alonso este mismo verano, pero las demandas económicas del Liverpool son inasumibles. Los ingleses piden 50 millones, pero en el club blanco saben que en un año podría llegar gratis al Bernabéu.

Ante tal escenario, Florentino Pérez ha optado por la paciencia. Prefiere esperar un año y ficharlo a coste cero. Está claro que Ibrahima Konaté es la gran prioridad del Real Madrid para el año que viene, pero no será la única.

Dayot Upamecano, otra oportunidad de oro

Ibrahima Konaté no es el único central en la agenda del Real Madrid. Xabi y Florentino también tienen en su radar a Dayot Upamecano, zaguero del Bayern Múnich.

Su caso es muy similar. Termina contrato en 2026 y no parece que vaya a renovar. Ficharlo gratis sería un movimiento estratégico.

Con Ibrahima Konaté y Dayot Upamecano, el Real Madrid daría un salto de calidad en defensa. Además, Xabi Alonso podría implantar su esquema favorito: la línea de tres centrales. La plantilla tendría la profundidad necesaria para afrontar todos los desafíos de la temporada, pero aún hay más.

Donnarumma, la guinda del pastel

El tercer integrante de la lista es Donnarumma. El portero del PSG está en la misma situación que Ibrahima Konaté y Dayot Upamecano, ya que su contrato también termina en 2026.

Sin embargo, su caso es diferente. Donnarumma podría abandonar París este mismo verano. El PSG está abierto a negociar, pero Florentino Pérez no quiere precipitarse.

La idea de Florentino es clara. Solo contempla su fichaje si puede llegar gratis el próximo año. Si otro club se adelanta, el Real Madrid no entrará en subastas.

De momento, Thibaut Courtois sigue siendo el dueño de la portería, pero la opción de Donnarumma continúa sobre la mesa como relevo a medio plazo.

El Real Madrid planifica su futuro con paciencia. Tres fichajes estratégicos, tres oportunidades de mercado y todos, sin gastar un solo euro en traspasos. De este modo, el verano de 2026 promete ser decisivo en Valdebebas.