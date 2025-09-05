Antonio Rüdiger, muy sorprendido: el Real Madrid fichará a un central francés en enero

El gran objetivo del Real Madrid en el mercado de fichajes ha sido reforzar la parcela defensiva. En ataque, con Mbappé, Vinícius, Rodrygo y la llegada de Mastantuono hay más que suficiente. Y, en el centro del campo, pese a que falta un organizador, Fede Valverde, Tchouaméni, Güler o Bellingham son jugadores de talla mundial capaces de dominar los partidos.

Por eso, Florentino Pérez centró todos sus esfuerzos en ofrecerle a Xabi Alonso una zaga renovada con tres fichajes de máximo nivel: Dean Huijsen, Alexander-Arnold y Álvaro Carreras. Los tres han llegado para ser titulares y así lo están demostrando en este inicio de curso.

Trent se reparte el lateral derecho con Dani Carvajal, mientras que Carreras se ha adueñado por completo del costado izquierdo. En el eje central el dueño indiscutible es Dean Huijsen, pero aún queda por resolver quién debe ser su acompañante habitual. Una decisión clave para Xabi Alonso en la configuración de su once titular.

Antonio Rüdiger es el favorito en estos momentos, pero...

En estos momentos, Antonio Rüdiger parte con ventaja. El alemán se ha ganado la confianza del entrenador y se perfila como la pareja ideal de Dean Huijsen en los partidos más importantes. Su experiencia y contundencia le avalan, aunque en el club saben que su contrato expira en 2026 y no tienen intención de renovarlo.

Florentino Pérez ha dejado claro en numerosas ocasiones que, a partir de los 30 años, los jugadores renuevan curso a curso. En este sentido, tanto Antonio Rüdiger como David Alaba, que también acaba contrato en 2026, tienen muchos números de ser los sacrificados. El Real Madrid no quiere frenar la llegada de nuevas piezas y planea dar un giro a su defensa en enero con la incorporación de un central francés.

El Real Madrid quiere dejar cerrado a Ibrahima Konaté en enero

El gran deseado para liderar esa nueva etapa es Ibrahima Konaté. El central francés del Liverpool termina contrato en 2026 y ya ha tomado la decisión de no renovar. Eso significa que a partir de enero podrá negociar con cualquier club, y en el Real Madrid ya se preparan para lanzarse de lleno a por su fichaje.

Florentino y Juni Calafat han trazado la hoja de ruta: iniciar contactos oficiales a partir del próximo mes de enero para asegurarse que Ibrahima Konaté vista de blanco en 2026. Su juventud, físico imponente y experiencia en la élite le convierten en la pieza ideal para reforzar el proyecto de Xabi Alonso. La idea es clara: si todo sale según lo previsto, Konaté aterrizará en el Bernabéu para ocupar el lugar de Antonio Rüdiger.

Un futuro sin Antonio Rüdiger ni Alaba

Esta operación obligará a realizar una reestructuración interna. Antonio Rüdiger y David Alaba, salvo sorpresa mayúscula, se despedirán del Real Madrid en 2026, lo que permitirá liberar espacio salarial y deportivo para el fichaje de Konaté.

En Chamartín confían en que Huijsen y el francés formen una pareja dominante durante la próxima década. El presente ya está en marcha con una defensa sólida, pero Florentino Pérez no deja nada al azar. El futuro también está asegurado y el nombre que todos tienen en mente es claro: Ibrahima Konaté.