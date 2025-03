Intercanvi TOP entre Barça i Atlètic: 'Fermín López se'n va perquè arribi...'

Fermín López, migcampista del Barça, és un clar exemple de com de ràpid poden canviar les coses en qüestió de molt poc temps. Després d'una temporada 2023-2024 tremendament destacada sota les ordres de Xavi, el seu protagonisme ha disminuït notablement en l'actual campanya amb Flick. Aquesta situació ha obert la porta a especulacions sobre el seu futur, especialment davant l'interès mostrat per l'Atlètic de Madrid.

El canvi en el rol de Fermín López al Barça

La temporada passada, Fermín López va ser una peça clau en l'esquema de Xavi Hernández. Va contribuir amb 11 gols i 4 assistències a LaLiga, i el seu rendiment li va valer per ser convocat per les categories inferiors de la Selecció Espanyola, a més de per l'absoluta. Va participar a l'Eurocopa 2024 i als Jocs Olímpics de París 2024, on Espanya es va coronar campiona.

No obstant això, amb l'arribada de Hansi Flick a la banqueta del Barça, el rol de Fermín ha canviat. En la temporada 2024-2025 ha acumulat 1.116 minuts en totes les competicions, i a LaLiga només ha disputat el 26% dels minuts possibles, sent titular en sis ocasions. Aquest descens en la seva participació ha cridat l'atenció de l'Atleti, que estaria encantat d'acollir-lo al Metropolitano.

L'interès de l'Atlètic de Madrid i la proposta d'intercanvi

L'Atlètic de Madrid, sempre atent a oportunitats en el mercat, ha mostrat un interès seriós en Fermín López. Simeone veu en ell una peça clau per al seu projecte i ha sol·licitat a la directiva rojiblanca que faci un esforç pel seu fitxatge. Amb una valoració de mercat de 50 milions d'euros, l'Atlètic estaria disposat a negociar per incorporar el migcampista.

Conscient de l'interès colchonero, Deco i Laporta han proposat un intercanvi que podria satisfer a ambdues parts. L'oferta consisteix a enviar Fermín López a l'Atlètic de Madrid a canvi de Julián Álvarez, davanter argentí que milita al Metropolitano des de la temporada actual. Álvarez ha tingut un impacte immediat, convertint-se en un dels referents ofensius de l'equip.

Fermín López per Julián Álvarez, el pla del Barça

Per al Barça, la incorporació de Julián Álvarez representaria un reforç significatiu a la davantera. L'atacant argentí ha demostrat la seva capacitat golejadora i la seva adaptació al futbol europeu, la qual cosa podria enriquir l'atac blaugrana. A més, la seva joventut i versatilitat encaixarien en el projecte a llarg termini del club.

No obstant això, els del Cholo no estan disposats a deixar sortir la seva gran estrella. És cert que volen comptar amb Fermín López, però no a qualsevol preu. Veurem què succeeix un cop s'obri el mercat de fitxatges.