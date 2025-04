Adeu a la Premier? Laporta confessa que el Barça té nova estrella per a la Copa

El Barça, comandat per Laporta, està a poc més de 24 hores de jugar la final de la Copa del Rei contra el Real Madrid, però el mercat segueix molt viu. En aquesta direcció, Laporta confessa el fitxatge bestial d'una estrella amb ofertes de la Premier que, llevat de gir radical, fitxarà pel Barça abans de la final de Copa. De fet, 'e-Notícies' pot confirmar que aquest jugador, amb múltiples propostes arribades de la Lliga anglesa, està esperant que Laporta li enviï el contracte per signar-lo en aquestes pròximes hores.

El Barça pot guanyar el segon títol del curs, però per a això haurà de superar el Real Madrid, club blanc que arriba molt tocat després de l'eliminació a la Champions League. Tot i que el Barça no podrà inscriure nous jugadors per a la final de Copa del Rei contra el Madrid, Laporta vol aprofitar aquestes hores prèvies per tancar un fitxatge.

La idea del Barça és evident: vol tancar l'arribada d'un talent amb moltes ofertes de la Premier com més aviat millor i, per a això, Laporta té un pla mil·limètric. El Barça porta mesos negociant amb aquest jugador, però Laporta ha decidit prémer el gallet en aquestes últimes hores: el fitxatge entra en el tram final i decisiu just ara. Arriba la final de la Copa i Laporta vol aprofitar l'estirada d'un possible triomf contra l'etern rival per convèncer una estrella mundial: Adeu a la Premier?

Adeu a la Premier League, Laporta tanca un fitxatge just abans de la final de Copa del Rei: el Barça ho confirma

El FC Barcelona està gaudint d'una temporada exitosa sota la direcció de Hansi Flick. L'equip ha aconseguit grans èxits, com la conquesta de la Supercopa d'Espanya, la classificació a les semifinals de la Champions League i l'accés a la final de Copa. Ara bé, la feina encara s'ha de completar i també cal fer-la als despatxos, on Laporta treballa per poder tancar un fitxatge a hores que comenci la final.

No és cap secret que el Barça portava setmanes, per no dir mesos, negociant per Jonathan Tah, defensa central alemany del Bayer Leverkusen. El defensa, que acaba contracte aquest pròxim mes de juny, té moltes ofertes, sobretot de la Premier League, però el Barça segueix situat a la 'pole' a aquesta hora.

De fet, segons pot avançar en exclusiva aquest digital, Laporta té previst tancar l'acord definitiu amb Tah en aquestes hores prèvies a la final de Copa del Rei de Sevilla. El motiu? Tah està representat per 'Gol International', l'agència de Pini Zahavi, gran amic de Laporta. Zahavi estarà present, convidat pel FC Barcelona, a la final de Copa, per la qual cosa Laporta aprofitarà la situació per tancar l'acord amb Jonathan Tah, que serà culer.