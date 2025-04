Andrés Iniesta és sincer i diu el que molts pensen de Pedri: 'Té coses que...'

Tenir talent o no, en certes ocasions, pertany més aviat al món de la relativitat: uns creuran que sí i altres que no, és qüestió de pura subjectivitat. És complex trobar una vara de mesurar amb la suficient credibilitat com per determinar el seu veredicte com a cert. Però en això del futbol i dels migcampistes, tots coincidim que Andrés Iniesta pot exercir de jutge universal: la seva paraula va a missa.

Durant els últims mesos, han estat incessants els elogis que han recaigut sobre Pedri. El canari ha mostrat un nivell excel·lent després de dues temporades realment aciagues, però el d'aquest any és extraordinari: tot el que toca ho converteix en or. I per això el món del futbol s'ha rendit als seus peus; i sí, també ho ha fet Andrés Iniesta, dictant la sentència definitiva.

Andrés Iniesta opina sobre Pedri

Si Iniesta diu que ets bo és que ho ets, no hi ha lloc per al debat. Però el de Fuentealbilla ha anat més enllà en parlar de Pedri: "Té coses que recorden a mi", ha dit. I això, per a un migcampista, és el major dels elogis. Que el mateix Andrés Iniesta digui que tens coses de Iniesta és el pirop màxim entre els futbolistes de la medul·lar.

El manxec, ja retirat, serà recordat com un dels millors de tota la història del futbol en la seva posició, pocs hi havia, hi ha i hi haurà amb la seva màgia. Estava a tot arreu i tot el que feia ho feia bé. I, per més inri, per si això fos poc, Andrés Iniesta també ha signat alguns dels gols més mítics de la història del nostre futbol com el de Stamford Bridge.

Pedri, el relleu natural de Iniesta

Quan Andrés Iniesta va abandonar el Barça, molts van insistir a trobar ràpidament el seu relleu. Igual que tantes vegades ha passat amb Leo Messi, fins i tot abans que l'argentí marxés. Pedri va ser ràpidament assenyalat com l'encarregat d'exercir el rol del bo de Iniesta. I encara que els seus primers anys, plens de lesions, no van ser gens positius, ara sembla, finalment, haver complert amb les expectatives.

Quan els problemes físics han desaparegut, hem pogut descobrir la versió millorada de Pedri. Aquella que tots esperàvem quan el Barça el va fitxar de la UD Las Palmas. És vital per al joc del Barça, organitzant-ho absolutament tot, repartint on cal repartir, canviant el ritme i llegint a la perfecció tots els versos de l'arrollador atac culer.

Però ara, com també ha proclamat Iniesta, "el més important és que segueixi millorant com ho està fent, que continuem veient créixer el seu talent i que gaudim veient-lo al camp". De moment, Pedri té un llarguíssim trajecte per davant per assemblar la seva trajectòria a la del llegendari Andrés. Però va en la direcció correcta.