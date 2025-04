Gir de 180 graus amb Andreas Christensen, ningú no ho esperava: 'Ha decidit que...'

La situació d'Andreas Christensen és, sens dubte, la més cridanera i sorprenent al vestidor del FC Barcelona. El danès, que l'any passat va ser clau amb la seva inesperada irrupció com a pivot defensiu, ha vist com el seu rol s'ha reduït dràsticament. Christensen va començar el curs amb la il·lusió de convèncer Flick, però només ha pogut jugar 26 minuts: una lesió el va deixar fora, i des de llavors, no ha tornat a jugar.

Estem arribant al final de la temporada i la presència de l'internacional danès continua sent nul·la. Davant tal escenari, en les últimes setmanes s'ha parlat molt de la més que possible sortida d'Andreas Christensen. La seva prolongada absència, l'enorme competència i la necessitat del club de realitzar una gran venda aquest estiu han estat els motius que més han sonat per justificar la seva possible venda.

A més, la situació contractual de Christensen tampoc juga a favor seu. El seu contracte acaba el 2026, cosa que fa que, si no pot ser venut aquest estiu, el '15' podria sortir gratis l'any vinent. Per tot això, l'especulació sobre el seu futur ha estat constant, i molts rumors apunten a una possible sortida amb destinació a l'Aràbia Saudita: l'Al-Nassr el té a la seva agenda.

Gir de 180 graus amb Andreas Christensen, ningú no ho esperava

Tanmateix, en un gir inesperat dels esdeveniments, Andreas Christensen ha sortit al pas dels rumors i ha pres una decisió que ha sorprès a tothom. Encara que no ho ha fet de manera directa, diversos mitjans han confirmat que el danès no té intenció d'abandonar el FC Barcelona. Ha decidit que vol quedar-se al club i complir el seu contracte íntegrament.

Andreas Christensen espera tenir una oportunitat més per convèncer Hansi Flick, qui no ha pogut comptar amb ell per motius físics. Aquest canvi de postura deixa clar que, almenys per part seva, no busca una sortida forçada. Tanmateix, la decisió final dependrà en gran mesura de la situació econòmica del Barça.

El Barça, com sempre, haurà de prendre decisions molt complicades, i la venda de Christensen podria ser un alleujament econòmic important per al club si es considera necessari. Això sí, el jugador serà qui tingui l'última paraula, ja que com ja hem explicat, encara té contracte una temporada més. En qualsevol cas, és evident que el futur d'Andreas Christensen continua sent incert: Deco, Laporta i Flick aposten per la seva sortida, però ell vol seguir: Qui guanyarà?