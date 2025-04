Víctor Valdés revela el que era un secret a veus: 'El Barça l'espera en...'

Era un secret a veus i Víctor Valdés, exentrenador i jugador del Barça, s'ha encarregat de confirmar-ho en 'petit comité' en aquestes últimes hores. Víctor Valdés, exporter del Barça, és un dels porters més importants de la història antiga i moderna del club culer. Ara bé, el seu èxit com a jugador no ha estat ni molt menys equiparable al que ha assolit com a entrenador, ja que ha passat per diversos equips sense pena ni glòria esportiva.

Víctor Valdés, això sí, ja ha rebut diverses propostes i n'hi ha una que li encaixa especialment: tornarà a seure en una banqueta com a entrenador i, molt probablement, es prepara per tornar. Sí, així és, Víctor Valdés es prepara per tornar al Barça, club culer que podria oferir-li la banqueta del Juvenil A de cara a la pròxima temporada oficial. Segons ha pogut saber 'e-Notícies', Víctor Valdés fitxarà pel Real Ávila de Segona Federació.

Malgrat aquest sorprenent fitxatge, aquest digital pot confirmar que la idea del Barça i de Víctor Valdés és que l'exporter torni al club culer per dirigir el Juvenil. Seria la segona etapa de Víctor Valdés com a entrenador al club blaugrana: la primera va ser sota el mandat de Bartomeu i va acabar força malament. La idea del Barça, com expliquem, és que Víctor Valdés es faci càrrec del Juvenil A, ja que l'entrenador actual, Juliano Belletti, pujarà al filial culer a partir de l'any vinent.

Víctor Valdés, als seus 43 anys, ha passat a un segon pla i gaudeix d'una vida sense presència pública. Tots el recordem vestit amb la samarreta del FC Barcelona, equip en el qual va debutar el 2002 després de passar per gairebé totes les categories inferiors de la Masia. Tanmateix, després de penjar els guants el 2018, no ha tingut tanta sort com la va tenir en la seva etapa de jugador.

Víctor Valdés buscarà revertir aquesta situació al Real Ávila, club de Segona Federació que es troba quart en la classificació i lluitant pels playoffs d'ascens a Primera Federació. Segons han avançat diversos digitals, el Real Ávila ha signat Víctor Valdés per aquesta temporada i una més, però la veritat és que el Barça planeja fer-li una oferta properament.

L'última experiència coneguda de Víctor Valdés va ser a la UA Horta, del grup V de Tercera Divisió. A més, va treballar com formador de porters al Barça durant la temporada 2021-2022. El Barça, per la seva banda, seguirà de prop el desenvolupament d'un Valdés que confia en aprofitar aquesta oportunitat del Real Ávila, club que podria pujar de categoria aquest mateix any.