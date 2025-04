Hi ha acord, fitxarà pel Barça si se'n va Frenkie de Jong: Hansi Flick dona llum verda

Quan semblava que la continuïtat de Frenkie de Jong al Barça estava encarrilada, la seva situació contractual continua generant tensió. L'internacional neerlandès ha anat entrant paulatinament a l'equip de la mà de Hansi Flick. El seu paper ha estat important i el seu rendiment ha anat millorant fins a arribar a un alt nivell.

Hansi Flick està content amb el seu rendiment, cosa que feia presagiar un ràpid acord per a la seva renovació. Laporta i Deco desitgen que Frenkie de Jong es quedi, però amb un canvi en les condicions econòmiques contractuals. Tenint en compte l'economia actual del club, el Barça ja no pot permetre's l'alta fitxa que percep el '21'.

El futur de Frenkie de Jong seguirà en l'aire fins que renovi

Durant la passada temporada, Deco ja va presentar diverses propostes de renovació a les quals Frenkie de Jong va contestar amb el seu silenci. Aquesta indiferència va indignar Joan Laporta, generant tensió entre directiva i jugador. No obstant això, gràcies a Hansi Flick, ara De Jong sí que es mostra disposat a renovar, però s'està quedant sense temps.

El Barça accepta mantenir les condicions econòmiques del seu contracte actual, però ampliant els anys de contracte. Aquest fet permetria al club diferir el seu salari i sembla que De Jong estaria per la labor d'acceptar aquestes condicions. No obstant això, Laporta ha estat molt clar: si vol iniciar la nova temporada, abans haurà hagut de signar la seva renovació.

Encara que encara queda temps, la veritat és que Frenkie de Jong continua sense renovar el seu vincle contractual i cada vegada queda menys temps. El Barça no està disposat que Frenkie pugui sortir lliure la pròxima temporada després d'haver invertit 86 milions en el seu fitxatge de l'Ajax. Per tant, si Frenkie no renova o triga massa, el club forçarà el seu traspàs aquest estiu: ja té el seu substitut identificat.

Tijjani Reijnders, el substitut de Frenkie de Jong

Davant els dubtes que genera la continuïtat de Frenkie de Jong, la direcció esportiva ha mogut fitxa. Thomas Partey agrada molt a la directiva, però Hansi Flick hauria donat llum verda a un altre fitxatge: Tijjani Reijnders. El migcampista neerlandès de l'AC Milan està signant una gran campanya a Itàlia amb unes actuacions excel·lents i molt meritòries.

El Barça sap que per fitxar Reijnders hauria d'abonar 50 milions a l'AC Milan, i en aquest cas, només ho faria si Frenkie deixa el club. Si finalment Frenkie acaba renovant, no està previst fitxar cap jugador per a la medul·lar. Les pròximes setmanes seran claus per al futur de Frenkie de Jong: el final de temporada s'acosta i també la seva decisió final.

Tijjani Reijnders és un migcampista amb un nivell tècnic molt elevat i als seus 27 anys, està en el seu millor moment de la seva carrera. Una de les seves millors característiques és la seva arribada a l'àrea, ho testifiquen els 14 gols marcats amb l'AC Milan aquesta temporada. Sens dubte, un gran fitxatge al qual Hansi Flick ja ha donat llum verda si Frenkie decideix no renovar.