Oficial, Andreas Christensen ja té nou equip: Pluja de milions al Barça

Andreas Christensen va arribar al FC Barcelona fa tres temporades i va generar grans expectatives. El danès va aterrar a cost zero procedent del Chelsea, una oportunitat que el Barça no va deixar passar. Ràpidament es va guanyar l'afecte de l'afició culer per la seva humil personalitat i pel seu gran rendiment al camp.

Andreas Christensen ha complert amb nota

Christensen es va adaptar a l'estil de joc del Barça des del primer moment i es va consolidar com una peça clau al vestidor culer. La seva capacitat per jugar tant com a central com a pivot li va permetre tenir un paper crucial en l'esquema de Xavi Hernández. El curs passat, el danès va fer un pas endavant i es va fer amo del centre del camp.

El rendiment de Christensen va ser tan positiu que es va convertir en un jugador fonamental per a Xavi, qui li va atorgar confiança per ser un dels pilars de l'equip. No obstant això, la situació ha canviat dràsticament amb l'arribada de Hansi Flick a la banqueta del Barça. Aquest any, Andreas Christensen només ha jugat 27 minuts contra el València, i des de llavors ha estat fora dels terrenys de joc a causa de diverses lesions.

La situació actual de Christensen: més fora que dins

Amb el pas dels mesos i les seves prolongades absències, el futur d'Andreas Christensen al Barça s'ha tornat incert. El seu contracte, que venç el 2026, ja no sembla ser una garantia per a la seva continuïtat al club. Les lesions i la competència ferotge en la seva posició, sumat al gran nivell d'altres jugadors, han complicat la seva permanència.

A més, la falta de participació de Christensen ha fet que les probabilitats que el Barça rebi una oferta seriosa per al seu traspàs augmentin. Segons diverses fonts, la venda d'Andreas Christensen està pràcticament decidida, amb diversos clubs interessats a fer-se amb els seus serveis. En particular, s'ha parlat de la possible sortida del defensor danès amb rumb a la Premier League, on encara conserva un gran cartell, o a l'Aràbia Saudita.

Aràbia Saudita omple de milions el Barça per Christensen

Malgrat el seu baix perfil al Barça aquest curs, Christensen continua sent un jugador de gran vàlua al mercat. L'Aràbia Saudita s'ha mostrat especialment interessada a fitxar jugadors europeus de renom, i Christensen encaixa perfectament en els plans de diversos equips saudites. L'Al-Nassr, equip de Cristiano Ronaldo, vol Christensen, veient en ell una solució ideal per reforçar la seva defensa.

Encara no es coneixen els detalls de la possible oferta, però és més que evident que l'Al-Nassr es llançarà a per Christensen aquest estiu. Hansi Flick no posarà pegues a la seva sortida, ja que segurament la quantitat que el danès deixi a les arques del club català permetrà l'arribada de nous fitxatges encara millors. Recordem que el seu valor de mercat és de 15 milions, però el Barça demanarà més per deixar-lo sortir.