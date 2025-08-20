Adeu a l’Atlètic de Madrid per fitxar pel Barça: Joan Laporta el vol ja
El brillant davanter condiciona la seva continuïtat a l’Atlètic al fet que arribin títols i el Barça està atent a la seva sortida
Un crack està travessant un moment de creixent frustració a l'Atlètic de Madrid. La temporada sense títols i les doloroses eliminacions han minat la seva confiança en el projecte rojiblanc. A més, la possible marxa del seu amic Rodrigo De Paul ha tensat més el seu vincle emocional amb el club.
Davant d'aquesta situació, el davanter argentí ha llançat un ultimàtum clar per a la 2025-2026: si l'Atlètic no aconsegueix èxits esportius, s'obrirà a marxar. Aquesta determinació posa el focus en el seu futur immediat i genera inquietud a l'entorn colchonero. L'afició comença a preguntar-se si el club podrà retenir-lo en un moment clau de la seva carrera.
El Barça, a l'espera del moment idoni
En aquest escenari, el Barça apareix com l'alternativa més atractiva. Joan Laporta ja el considera una peça clau per al futur ofensiu del seu equip. El president culer veu Julián Álvarez com un davanter jove, ambiciós i amb gran projecció, ideal per al relleu generacional que prepara la directiva.
S'està traçant un pla estratègic per fitxar-lo quan s'obri la finestra ideal, probablement el 2026. La idea és que arribi com a successor de Robert Lewandowski, combinant joventut, qualitat i compromís. A la directiva creuen que el seu perfil encaixa a la perfecció en la nova etapa que vol consolidar el club.
Una operació amb obstacles financers i clàusules milionàries
L'Atlètic, conscient de l'interès, ha elevat el preu per retenir-lo. La clàusula de rescissió arriba a xifres prohibitives, amb imports que podrien superar els 120 milions d'euros. Això es converteix en una barrera complicada per al Barça i en un missatge clar de resistència per part del club madrileny.
Tanmateix, el moviment culer es manté en observació constant. La temporada vinent, amb els ajustos econòmics i amb la sortida natural d'alguns jugadors més veterans, podria facilitar un context més favorable per abordar l'operació. Joan Laporta confia que, arribat el moment, el projecte esportiu sigui prou atractiu per seduir el davanter.
Julián Álvarez, peça clau i ambició compartida
Per a Julián Álvarez, aquesta situació marca un punt d'inflexió. Si l'Atlètic aconsegueix canviar el rumb i assolir objectius, podria reconsiderar el seu futur. Però si no hi ha senyals clares de millora, la seva voluntat és clara: explorar altres opcions.
Al Barça, Laporta i el seu equip tècnic el segueixen avaluant com una solució a mitjà termini. El davanter argentí encaixa amb la filosofia de joc, joventut i ambició que busca el club català. Un fitxatge que genera il·lusió, però que dependrà de factors esportius i econòmics a curt termini.
