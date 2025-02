Adéu Barça, Lewandowski ho celebra: Luis Enrique guanya, fitxatge tancat, se'n va al PSG

Ja sabem que un dels principals punts de la fulla de ruta culé l'estiu vinent serà el de millorar la parcel·la ofensiva. L'actual trident està rendint a la perfecció, però la realitat és que aviat caldrà reforçar-la. S'ha demostrat aquest any quan Lamine Yamal ha estat absent que el Barça patia en excés; de fet, no van guanyar cap partit que el jove talent va haver de perdre's per lesió.

Més enllà de la recerca d'un extrem, la demarcació de davanter centre requerirà de relleu més aviat que tard. Robert Lewandowski està mostrant una de les seves versions més extraordinàries en el present curs, és cert, sent pitxitxi de LaLiga i estant en la lluita per això a la Champions. No obstant això, el polonès aquest any complirà 37 anys i l'edat aviat començarà a passar factura.

Que renovarà una temporada més amb el Barça és una obvietat que aviat es farà oficial. Però, tot i així, el Barça és conscient que aquest estiu seria interessant fitxar un '9'. I una de les opcions que més agradava tant a Deco com a Joan Laporta és el davanter de moda al Vell Continent: Viktor Gyökeres.

Viktor Gyökeres, entre PSG i Barça

34 gols i 7 assistències en els 35 duels que ha disputat aquesta temporada avalen Viktor Gyökeres com un dels '9' més en forma de tot el continent. Es fa complex trobar un davanter amb aquests números i per això els transatlàntics han començat a fixar-se en ell. Ja es va filtrar fa diversos mesos que el Barça era un dels grans interessats.

No obstant això, a Lisboa no es mengen els mocs i l'Sporting no deixarà sortir Viktor Gyökeres, la seva gran estrella, amb contracte fins al 2028, a qualsevol preu. De fet, ja s'està parlant que les ofertes que no superin els 80 milions seran directament desestimades per l'elenc lusità. I el Barça, sabent-ho, es trobava estudiant fórmules per poder participar en la que es preveu com una de les grans subhastes de l'estiu vinent.

Però el PSG s'ha avançat. Les últimes informacions que arriben des de França apunten que els parisencs estarien molt a prop d'assolir un acord amb l'Sporting per fitxar Viktor Gyökeres. I és que Luis Enrique necessita sí o sí un golejador per al seu equip; aquest any, després de la marxa de Mbappé, han enyorat enormement aquesta figura.

Així doncs, si es compleix aquest rumor de la premsa gala, Lewandowski podrà respirar tranquil, ja que, en aquest cas, no tindria una competència tan ferotge pel seu lloc. Faltaria per veure, doncs, si Deco es llançaria a per un altre davanter centre o si tornaria a confiar, com ha passat aquest curs, en Lewandowski i Ferran Torres. El que sembla cada vegada més complex és que Viktor Gyökeres pugui aterrar a la Ciutat Comtal.