El més antimadridista es rendeix a Raúl Asencio: 'Central de primeríssim nivell'

Normalment el futbol sempre sol donar oportunitats i aquest és el cas del central madridista Raúl Asencio. El defensa del Real Madrid Castilla va debutar amb el primer equip en la jornada 13 de la Lliga davant Osasuna per la plaga de lesions que pateix el conjunt blanc. El futbolista canari va arribar a 'La Fábrica' el 2017 procedent de les categories inferiors del Las Palmas.

Amb Raúl González el 2023 el central va millorar i va progressar al filial, va començar a aparèixer entrant en alguna convocatòria i entrenant amb el primer equip. Finalment, a causa de la multitud de lesions, va debutar en primera divisió el 9 de novembre en substitució de Militao contra Osasuna. Gran actuació, porteria a 0 i assistència en el segon gol madridista.

Carlo Ancelotti, en roda de premsa posterior, va reconèixer el gran partit del canterà i es va rendir a la feina de Raul en el filial. Amb tots els centrals titulars lesionats, Asencio sorgeix com una peça clau, amb notable presència física, gran envergadura 1,87mts dominant el joc aeri. Una de les seves grans virtuts és el joc en llarg destacant també pel seu lideratge i capacitat de guanyar duels.

L'aparició de Raúl Asencio en un moment clau per al Real Madrid

Aquesta temporada ja acumula 576 minuts amb el primer equip madridista, cinc titularitats i sis entrades des del banc. A poc a poc, sense presses però sense pauses, Raúl Asencio es va fent un lloc en el primer equip del Real Madrid. Ha arribat en un moment molt complicat per a la plantilla a causa de la multitud de lesions i la seva feina i presència estan resultant clau per a Carlo Ancelotti.

El partit que va enfrontar el Real Madrid contra el Manchester City en l'anada del playoff de la Champions va deixar una èpica victòria blanca i una gran actuació del central. Asencio va superar el seu examen més complicat amb un duel èpic amb Erling Haaland. L'emparellament entre ambdós futbolistes va estar a punt d'arribar a les mans, el col·legiat va haver d'intervenir per posar pau entre ambdós en diversos moments de l'encontre.

L'antimadridista Marc Crosas elogia a Raúl Asencio

El partidàs d'Asencio a l'Etihad de Manchester es recordarà per molt de temps. El canterà madridista es va convertir en el mariscal de la defensa blanca, davant Haaland el canari es va doctorar en Copa d'Europa. Tots els aficionats al futbol van descobrir un gran central que ha estat elogiat fins i tot per antimadridistes com Marc Crosas.

A l'exjugador del Barça, Marc Crosas, reconegut antimadridista no li va quedar altra que rendir-se davant el jove central blanc. Raúl Asencio està seguint la via Nacho, mantenint un perfil baix amb un alt rendiment, anar a Valdedebas a entrenar i donar el 100%. Asencio ha irromput amb força, gran revelació de la temporada fins i tot es parla de la possibilitat de ser inclòs en la pròxima convocatòria de la Selecció.