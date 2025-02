Ni Manchester United ni Arsenal, Viktor Gyökeres ja té preu i el Barça accepta

Viktor Gyökeres s'ha convertit en un dels jugadors més desitjats d'Europa gràcies a la gran temporada que està signant. El davanter suec, que milita a l'Sporting de Portugal, ha registrat fins al moment uns números extraordinaris. En 30 partits, Gyökeres ha marcat 32 gols i repartit 4 assistències, cosa que el col·loca a l'agenda dels millors equips del continent.

L'interès del Barça per Viktor Gyökeres

El Barça, en la seva recerca per reforçar la seva parcel·la ofensiva, ha posat els ulls en Viktor Gyökeres. Flick està molt interessat en el fitxatge del suec, ja que el seu rendiment a l'Sporting de Portugal està sent espectacular. A més, que Lewandowski tingui ja 36 anys indica que ha arribat el moment d'apostar per un altre '9'.

Tanmateix, el club català no ho tindrà fàcil, ja que la competència pel fitxatge de Viktor Gyökeres és ferotge. Equips com el Manchester United i l'Arsenal també estan apostant fort pels seus serveis, cosa que eleva la dificultat per aconseguir el seu traspàs. I més després de conèixer el seu nou preu de sortida, que se situa per sota del que s'esperava.

El preu de Viktor Gyökeres: una oportunitat per al Barça

El preu de l'ariet suec ha estat un tema recurrent en el passat mercat d'hivern a les oficines del Barça. Durant mesos es rumorejava que la seva clàusula de sortida del Sporting de Portugal podria rondar els 100 milions, una xifra que semblava inabastable per a molts equips. Tanmateix, segons diverses fonts informen, 72 milions seran suficients per treure Gyökeres de Portugal.

Aquest ajust en el preu de Viktor Gyökeres podria obrir la porta perquè el Barça es llanci a fitxar-lo. Una despesa de 72 milions d'euros seria una inversió que el club català podria permetre dins de les seves possibilitats, cosa que permetria a Hansi Flick reforçar la seva línia ofensiva.

Viktor Gyökeres per Lewandowski

L'arribada de Viktor Gyökeres podria ser clau per al futur del FC Barcelona, especialment en la transició generacional del seu atac. Lewandowski ja té 36 anys i, encara que s'espera que renovi el seu contracte amb el Barça, el seu temps com a titular té data de caducitat. D'aquesta manera, la incorporació de Gyökeres oferiria una alternativa de qualitat per a l'atac.

Està clar que, gràcies al nou valor de Viktor Gyökeres, el Barça es posiciona com un dels favorits per fer-se amb els seus serveis. L'arribada d'un davanter com Gyökeres, amb gran capacitat golejadora i joventut, podria ser l'empenta que necessita el Barça per continuar competint al més alt nivell. Els pròxims mesos seran clau per veure si Deco i Laporta aconsegueixen avançar-se als seus rivals i tancar el fitxatge d'una de les grans estrelles del moment.