Jorge Mendes li deixa molt clar al Barça: 'Ansu Fati necessita...'

El passat dimecres, en el marc del partit de Champions entre Barça i Benfica a Lisboa, es va dur a terme un sopar-reunió de gran rellevància per al futur del club català. En aquesta trobada van participar Joan Laporta, president del Barça, i Jorge Mendes, reconegut agent de futbolistes. La reunió també va comptar amb la presència de Rafa Márquez, exjugador del Barça i actual assistent tècnic de la selecció de Mèxic.

Un dels temes centrals de la reunió va ser la renovació de Lamine Yamal, jove promesa de La Masia. Segons declaracions de Jorge Mendes a la sortida de la trobada, "Lamine renovarà segur". Aquestes paraules brinden tranquil·litat a l'afició culer, que veu en Yamal una futura estrella de l'equip i un jugador de màxim nivell.

No obstant això, un altre punt destacat de la reunió va tenir a veure amb la situació actual d'Ansu Fati. El '10', que en el seu moment va ser considerat una de les majors promeses del futbol mundial, travessa un període complicat. El seu futur està en l'aire i Jorge Mendes li ha comunicat a Joan Laporta el que necessita.

Ansu Fati, protagonista de la reunió a Lisboa

La temporada 2024-2025 no està sent gens favorable per a Ansu Fati. Fins ara només ha participat en 8 encontres oficials, acumulant 165 minuts de joc i sense aconseguir marcar gols ni assistir als seus companys. Aquesta falta de protagonisme contrasta amb el seu estatus salarial, ja que és el tercer jugador millor pagat de la plantilla culer, per darrere de Robert Lewandowski i De Jong.

Davant aquest escenari, Jorge Mendes va ser contundent a la sortida de la reunió amb Joan Laporta: "Ansu Fati necessita jugar i al Barça no és fàcil jugar". L'agent portuguès considera que la falta de minuts està afectant el desenvolupament i la confiança del jove davanter. Per això, si la situació no canvia en el que resta de temporada, es buscarà una sortida consensuada en el pròxim mercat d'estiu.

La sortida d'Ansu Fati és una realitat

Després de les paraules de Jorge Mendes sembla evident que Ansu Fati deixarà el FC Barcelona aquest mateix estiu. Ha confessat que al club català serà difícil que jugui, així que el seu objectiu passa ara per trobar-li un nou destí. Una cerca que no serà senzilla, principalment a causa del seu elevat salari.

En aquest context, les lligues d'Aràbia Saudita i Qatar emergeixen com a opcions viables, ja que compten amb la capacitat econòmica per assumir la seva fitxa i oferir-li el protagonisme que necessita. Aquestes competicions han mostrat interès a atreure jugadors de renom per elevar el seu nivell i visibilitat internacional. Ansu Fati encaixa com anell al dit.