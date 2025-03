Ferotges crítiques a Messi als Estats Units, la MLS esclata: 'David Beckham ho feia'

L'arribada de Messi als Estats Units va suposar una autèntica revolució per a la Major League Soccer. L'astre argentí va aterrar a Miami convertit en el gran referent, no només esportiu, sinó també comercial de la lliga nord-americana. La seva simple presència va multiplicar audiències, va atraure grans patrocinis i va convertir cada partit en un espectacle capaç d'omplir estadis sencers amb aficionats desitjosos de veure en directe el Campió del Món.

Tanmateix, l'impacte mediàtic i comercial generat per Messi també implica una responsabilitat que, segons alguns, l'argentí no està assumint com hauria. En les últimes hores, Alexi Lalas, llegenda del futbol nord-americà i veu autoritzada de la MLS, ha carregat durament contra Messi. Ho ha fet després del que va succeir en el partit que enfrontava l'Inter Miami i els Houston Dynamo.

Què ha passat amb Messi?

El motiu de la polèmica és senzill: després de disputar tres partits de lliga, Messi va decidir descansar en la quarta jornada per recuperar-se físicament i evitar una possible lesió. Fins aquí, res d'estrany, ja que és habitual en grans estrelles gestionar acuradament la seva càrrega física. El problema va venir perquè el '10' no només no va jugar, sinó que tampoc va viatjar amb el seu equip fins a Texas.

Messi es va quedar a Miami, deixant decebuts a milers d'aficionats que havien comprat entrades només per la possibilitat de veure'l, encara que fos des de la graderia o durant l'escalfament. Això va provocar una profunda frustració en molts seguidors, i Alexi Lalas va ser el primer a expressar clarament el que molts pensen. "Messi va prendre la decisió de venir a la MLS, i les seves responsabilitats, ho accepti o no, van molt més enllà de xutar la pilota", va sentenciar.

De fet, l'absència de Leo Messi va ser tan sonada que va provocar que l'equip de Texas regalés entrades als seus aficionats per a altres partits a mode de disculpa.

Comparen a Messi amb David Beckham i surt mal parat

Per reforçar el seu argument contra Messi, Alexi Lalas va recordar la figura de David Beckham, un altre icona global que en el seu dia va modificar completament la MLS. "En l'època en què teníem a David Beckham al LA Galaxy, recordo que al principi estava lesionat i encara així viatjava només perquè la gent pogués veure'l". Una manera de destacar que l'anglès entenia perfectament que el seu paper anava més enllà del camp.

Finalment, Lalas va dirigir les seves crítiques de forma directa a Messi amb una sentència demolidora. "Vas acceptar aquesta responsabilitat de ser el rostre de la lliga i estàs eludint aquesta responsabilitat en fer això". Amb aquestes paraules, Alexi va deixar clar que espera més compromís per part de l'argentí, sobretot pel que fa a respectar l'afició que tant esforç fa per acudir a veure'l.

La MLS ha esclatat, i Messi ja coneix el que implica ser l'estrella que va prometre transformar el futbol nord-americà. El debat està obert, però les crítiques ja estan sobre la taula. Ara, queda veure com respondrà l'astre argentí.