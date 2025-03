Acusan a Pau Víctor de ser culpable del error de Deco: 'Todos lo decían'

​La temporada 2024-2025 ha sido una montaña rusa para Pau Víctor, joven ariete del Barça. Tras una destacada pretemporada, donde mostró su potencial y adaptabilidad al primer equipo, su participación en partidos oficiales ha sido limitada. A pesar de ello, Hansi Flick ha mantenido su confianza en el ex del Girona rechazando en varias ocasiones su salida, lo que demuestra respaldo hacia el atacante.​

Por otro lado, mientras Pau Víctor cuenta con el apoyo total del FC Barcelona y de Hansi Flick pese a la falta de minutos, Vitor Roque no ha tenido tanta suerte. Deco, director deportivo del club, apostó por su fichaje, pero las expectativas no se materializaron. Bajo la dirección de Xavi Hernández, Vitor Roque no tuvo oportunidades, y su cesión al Real Betis tampoco ha resultado satisfactoria, lo que ha provocado su precipitado regreso a Brasil.

Pau Víctor y Vitor Roque, cara y cruz

Está claro que ni Pau Víctor ni Vitor Roque están satisfechos con el rol que han tenido esta temporada. Sin embargo, tras las declaraciones de André Cury, representante de Tigrinho, parece que en el seno del Barça tenían muy claro por quién apostar. "El club y la prensa, todos decían que Pau Víctor era mejor jugador, así que nos fuimos", ha declarado Cury sobre la marcha de su representado al Palmeiras.

Y es que, en una reciente entrevista en 'RAC 1', André Cury ha ofrecido varios detalles sobre la salida de Vitor Roque del Barça. Cury mencionó que el club consideraba a Pau Víctor como una opción más viable, lo que influyó en la decisión de buscarle otro destino nuevo. Esta declaración sugiere que, desde la dirección deportiva, se favoreció al jugador formado en La Masia sobre el recién incorporado brasileño.

La acusación de André Cury: ¿responsabilidad de Deco en el error?

La afirmación de Cury implica que Deco, al respaldar el fichaje de Vitor Roque, podría haber cometido un error de evaluación. Al priorizar a Tigrinho sobre Pau Víctor, quien ya mostraba su valía en el Barça Atlètic, la dirección deportiva podría haber malgastado recursos y oportunidades. Esta situación abre un debate sobre la eficacia de las decisiones tomadas en la gestión de la plantilla y la estrategia de fichajes del club.​

Los recientes acontecimientos en torno a Pau Víctor y Vitor Roque resaltan la gran complejidad de las decisiones en la gestión deportiva de un club de la magnitud del Barça. Es esencial que tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico realicen evaluaciones precisas y estratégicas para optimizar los recursos y el talento disponible. Aprender de estos episodios puede ser crucial para evitar errores similares en el futuro y garantizar el éxito del equipo en las próximas temporadas.