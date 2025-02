Todo cambia con la noticia que Vanessa y Javier han anunciado durante ‘GH Dúo’

Durante la emisión de la última gala de GH Dúo, Vanessa y Javier han anunciado una importante noticia que sin duda ha supuesto un antes y un después en el reality. La concursante gallega, con el respaldo de su marido, ha explicado la razón por la que decidió retirar su candidatura a la repesca.

El pasado martes, 4 de febrero, el formato lo tenía todo listo para que tanto ella como Manuel Cortés y Álex Ghita regresaran a la casa de Guadalix de la Sierra. Allí lucharían durante 48 horas para volver a convertirse en concursantes de pleno derecho.

Sin embargo, minutos antes de emprender su viaje, Vanessa decidió abandonar la competición después de que su último ataque de celos se apoderara de ella. Tanto es así que, incluso, tuvo que ser atendida por la organización de GH Dúo.

Como era de esperar, esta decisión no fue muy bien aceptada por algunos seguidores del formato. Y mucho menos después de que, unos días antes, asegurara en ese mismo plató que le parecía “una falta de respeto” la decisión que había tomado Javi de abandonar el concurso:

“Obviamente, hay cosas que no me han gustado. Primeramente, que no valore el concurso en el que está… Me parece una falta de respeto hacia todo el equipo. Para mí sí que era mi sueño”.

Ahora, Vanessa y Javier han regresado al plató de GH Dúo y han vuelto a pronunciarse sobre toda esta polémica. Durante la gala de este jueves, 6 de febrero, Carlos Sobera ha aprovechado la ocasión para saber cómo se encuentran en estos momentos.

Vanessa y Javier lo cambian todo con la última noticia que han compartido en GH Dúo

En un primer momento, y con total sinceridad, Vanessa ha hablado sin tapujos sobre cómo se encuentra actualmente su relación con Javi. Tal y como le ha confesado al presentador de GH Dúo, “hubo tiempos mejores, los podría haber peores”.

“Está la cosa que tiene que arreglarlo muy bien, hay muchas fisuras que tiene que reparar”, ha añadido a continuación. De esta manera, la gallega ha vuelto a poner sobre la palestra la desconfianza y el descontento que ha generado en relación con algunas de las actitudes de su marido.

Tras zanjar el tema relacionado con sus problemas matrimoniales, Carlos Sobera ha querido centrarse en la decisión que tomó Vanessa de abandonar la repesca. Sin rodeos, el presentador le ha preguntado si se arrepiente de la decisión que tomó, cuestión que la gallega no ha tardado en despejar.

“En parte sí, obviamente”, ha asegurado la mujer de Javi. Y es que, a pesar de que el martes se mostró de lo más convencida, ahora ha reconocido que se arrepiente de haber tomado esta decisión en pleno ataque de celos.

Además, Vanessa ha aprovechado la ocasión para explicar el principal motivo por el que finalmente decidió abandonar la repesca de GH Dúo. “Yo ahí me sentí mal”, ha asegurado, poniendo el foco en el desagradable momento que vivió en plató.

Por su parte, Javi también ha querido pronunciarse sobre el punto en el que actualmente se encuentra su matrimonio: “Va mejor. Afortunadamente, yo a nivel moral estoy un poco mejor”.