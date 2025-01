‘GH Dúo’ confirma los rumores sobre Vanessa Bouza y su marido: ‘Hay cosas que…’

Durante la última gala de GH Dúo, se han confirmado todos los rumores sobre la relación sentimental de Vanessa Bouza y su marido, Javier Mouzo. “Hay cosas que no me han gustado”, le ha asegurado la artista ante todos los televidentes.

Desde que pusieron por primera vez un pie en la casa de Guadalix de la Sierra, en Gran Hermano 19, ambos dejaron al descubierto algunas de las carencias de su matrimonio. Tanto es así que, incluso, él decidió abandonar cuando se enteró de que su mujer había sido expulsada.

Una complicada situación que, tal y como hemos podido ver desde que comenzó GH Dúo, apenas ha cambiado. Hace unas semanas, Vanessa Bouza fue eliminada de la competición, pero en esta ocasión, su marido decidió continuar con esta aventura.

Sin embargo, y a pesar de haberlo intentado, su distanciamiento de la artista ha sido muy duro para Javier. Tanto es así que, finalmente, ha decidido abandonar el reality. No obstante, en todo momento ha contado con el apoyo de sus compañeros, en especial de Maica.

Un apoyo que, según parece, no le ha sentado nada bien a Vanessa Bouza. De hecho, ha acudido a sus redes sociales para anunciar una vez más el fin de su matrimonio: “Hasta luego, Javi”. Como era de esperar, este gesto no ha pasado para nada desapercibido.

Este jueves, 30 de enero, durante la última gala de GH Dúo, Carlos Sobera ha aprovechado para profundizar más sobre la nueva crisis del matrimonio. Motivo por el que no ha tenido reparos en preguntarle a la gallega por su polémico post:

“Yo he entrado en la casa de Gran Hermano con dudas. Había fisuras que no nos han dado tiempo a resolver[…]Hay que limar asperezas y ver si tienen solución. De lo contrario, cada uno tomará su camino”.

Vanessa Bouza confirma en GH Dúo los rumores sobre su relación con Javi

A continuación, Vanessa Bouza ha confirmado todos los rumores sobre su relación con Javier Mouzo. Tal y como ella misma ha asegurado, tiene una conversación pendiente con su marido tras su abandono:

“Obviamente, hay cosas que no me han gustado. Primeramente, que no valore el concurso en el que está… Me parece una falta de respeto hacia todo el equipo. Para mí sí que era mi sueño”.

A continuación, Vanessa Bouza ha asegurado que, aunque es consciente de que tiene un problema de confianza, “hay pequeñas cosas” que no le han gustado. Entre ellas, la amistad de su marido y Maica.

En especial, la gallega ha hecho referencia a un comentario que ha hecho Maica sobre que Javi era su principal bastón, una frase que ella usa mucho para describir su matrimonio. “Hay cosas que no me gustan. Estoy intentando pasar página y pienso que tengo un problema”, ha añadido la exconcursante.

Después de exponer todas sus dudas acerca de su matrimonio, se ha producido oficialmente el abandono de Javier Mouzo. Sin embargo, cuando ha llegado a plató, el concursante se ha quedado muy sorprendido con la reacción de Vanessa Bouza.

“¿Qué he hecho yo? Que alguien me lo diga. No he hecho nada”, le ha preguntado, totalmente desconcertado. “Hay cosas que no me han gustado nada y tengo que hablarlas contigo… He estado llorando”, le ha respondido su todavía mujer.