Giro de 180º con lo sucedido entre Montoya y Kiko Jiménez: 'He visto tu...'

Montoya y Kiko Jiménez tuvieron una particular 'hoguera de confrontación' en El Debate de la Isla de las Tentaciones. El ambiente entre ambos estuvo muy tenso durante toda la noche y Sandra Barneda propuso que aclararan las cosas cara a cara. “He visto tu recorrido, he visto cantidad de ‘Montoyas’”, dijo el novio de Sofía Suescun dudando de la autenticidad del andaluz.

Estas palabras fueron el desencadenante de que la pareja de Anita explotara y se defendiera de las insinuaciones de Kiko. A pesar de su defensa, Jiménez continuó manteniendo que se hacía la víctima y que se sentía “muy cómodo ahí”. “Yo me he ganado las cosas porque estoy enamorado de mi pareja desde el minuto 1”, sentenció Montoya.

Montoya y Kiko Jiménez se enfrentan cara a cara

En el reciente debate de La Isla de las Tentaciones, Montoya se enfrentó a Kiko Jiménez, generando el momento de gran tensión de la noche. Este enfrentamiento captó la atención de los seguidores del programa, quienes no tardaron en posicionarse en las redes sociales.

El hilo conductor de esta polémica fueron las acusaciones de Kiko que tildó de teatrero a Montoya por sus desmedidas reacciones en el programa. “He visto tu recorrido, he visto que has estado en otros sitios, en otros programas y he visto cantidad de Montoyas”, comenzó diciendo Jiménez. “Ya no sé qué Montoya hay aquí… Montoya va a cualquier sitio”, añadió el colaborador.

Montoya, conocido por su carácter explosivo, no dudó en responder a las acusaciones de Kiko. En su defensa, defendió que sus sentimientos son auténticos, así como las reacciones que ha tenido dentro de La Isla de las Tentaciones.

“Montoya va donde brilla, eso lo que te molesta a ti”, argumentó el andaluz. “Yo me he ganado las cosas porque estoy enamorado de mi pareja desde el minuto 1”, se defendió. Este enfrentamiento generó un giro de 180 grados en la relación entre Montoya y Kiko.

Tal y como confesó el novio de Anita, en el pasado tenía a Jiménez en alta estima. Sin embargo, tras acusarle de hacer un papel, Montoya confesó que “te me has caído”.

Kiko Jiménez duda de la autenticidad de Montoya

Kiko Jiménez intentó desestabilizar a Montoya, sugiriendo que su comportamiento era más una actuación que una realidad. Desde el inicio del reality, Jiménez se ha mostrado crítico con las reacciones desmesuradas del novio de Anita y aseguró que se hacía la víctima.

“A ti lo que te pasa es que te sientes muy cómodo ahí en ese y no te bajas de ese burro”, señaló Kiko. Sin embargo, Montoya no se dejó intimidar y contraatacó con contundencia, afirmando que Kiko se siente amenazado por su éxito. “A ti te está molestando que voy a donde brillo”, reiteró el exconcursante.

El momento culminante de la noche llegó cuando Montoya defendió su amor por su novia insistiendo en lo enamorado que está de ella. Esta declaración resonó entre el público que le dedicó una gran ovación al sevillano.

La misma ovación y repercusión que su defensa tuvo en las redes sociales. El enfrentamiento no ha tardado en circular y son mayoría quienes aplauden las palabras de Montoya. “Amor por Montoya”, “Es el mejor”, “Ídolo”, son solo algunos de los comentarios que este enfrentamiento ha tenido en las redes.

Este cruce de acusaciones entre ellos fue el más tenso vivido ayer en El Debate de la Isla de las Tentaciones. Montoya volvió a demostrar su carácter intempestivo y su objetivo de no dejarse amedrentar por nadie. El sevillano está sabiendo capitalizar su éxito en el reality y es consciente de que ha sido el protagonista de la nueva edición.