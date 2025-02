Primeras palabras de Vanessa y Javi tras lo ocurrido en su matrimonio: 'Estamos en...'

Vanessa vuelve a convertirse en la protagonista principal de la última gala de GH Dúo: Límite 48 horas. Y todo al compartir con la audiencia cómo está su matrimonio tras lo último que le ha ocurrido con Javi. “Estamos en un punto en que parece que arreglas el pinchazo por un lado y se pincha por otro”.

Desde que la pareja comenzó su trayectoria televisiva, gracias a su participación en Gran Hermano 19, han dejado al descubierto en varias ocasiones uno de sus grandes problemas. Tanto es así que, a raíz de las inseguridades de ella, hemos podido verlos discutir ante los televidentes.

Sin embargo, el pasado jueves 30 de enero, sucedió algo que cambió por completo el rumbo de su relación. Aquel día, Javi hizo saltar todas las alarmas al abandonar oficialmente la casa de GH Dúo. Pero lo que menos se podía imaginar era la complicada situación que se iba a encontrar en el plató.

Unas horas antes, Vanessa compartió con sus seguidores de las redes sociales un post con el siguiente y controvertido mensaje: “Hasta luego, Javi”. Aunque no fue hasta el siguiente domingo cuando la gallega confirmó que sus problemas se remontan a su participación en Gran Hermano 19.

Tal y como aseguró ella misma, no solo ha sentido celos de la amistad de su marido y Maica. Además, durante su primer paso por la casa de Guadalix de la Sierra, también “tuvo celos de Daniela”.

Ahora, Vanessa y Javi han roto su silencio para desvelar en qué punto se encuentra su matrimonio, y lo han hecho durante la última emisión de GH Dúo: Límite 48 horas.

Vanessa y Javi rompen su silencio tras lo último que ha ocurrido en su matrimonio

Este martes, 4 de febrero, GH Dúo lo tenía todo listo para que tanto Vanessa como Manuel Cortés y Álex Ghita regresaran a la casa de Guadalix de la Sierra. Y todo para que competieran por la única plaza de la repesca.

Sin embargo, minutos antes de que se produjera este momento, Ion Aramendi ha aprovechado la ocasión para hacerle una importante pregunta a Javi y a su mujer sobre su matrimonio. Y es que, tras todo lo que ha sucedido entre ellos en los últimos días, ha querido conocer en qué punto se encuentra su relación.

“Estamos dialogando. Estamos con cosas pendientes de hablar porque no hemos tenido tiempo de hablar todo. No me ha dicho las conversaciones con quién han sido”, ha asegurado Vanessa en un primer momento.

Unas palabras que, como era de esperar, han dejado verdaderamente sorprendido al presentador, ya que han tenido tiempo más que suficiente para enfrentar este problema. “Estamos en un punto en que parece que arreglas el pinchazo por un lado y se pincha por otro”, le ha aclarado Javi.

En este momento, Vanessa ha querido explicar ante toda la audiencia de GH Dúo las principales razones por las que aún no han tenido una conversación para solucionar sus problemas:

“A mí me preguntas en qué punto estamos y estamos durmiendo juntos... Pero hay cosas pendientes porque él ha salido y está mal y necesita poner orden”. Finalmente, y tras el último desencuentro que ha tenido con su marido, la gallega ha decidido retirar su candidatura a la repesca.