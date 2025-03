Tensión en 'GH Dúo' por lo que Miguel Frigenti ha contado sobre José María Almoguera

La tensión se apoderó del plató de GH Dúo el pasado martes. Todo ocurrió a raíz de una interrupción de Miguel Frigenti mientras Carmen Borrego hablaba emocionada sobre su madre, María Teresa Campos. El detonante fue una reflexión de su hijo, José María Almoguera, dentro de la casa.

"Ella estaría muy orgullosa de él y realmente ha sido el hombre de su vida, porque fue su primer nieto varón. Verlo hablar de mi madre así, me emociona, lo hubiese defendido a muerte", expresó Carmen Borrego. Sus palabras conmovieron al público y a los colaboradores en el plató.

José María Almoguera había recordado con ternura a su abuela. "Ha sido una abuela que le ha dado amor, educación y le ha inculcado muchos valores", apuntó su madre, con la voz entrecortada.

Tensión en GH Dúo tras lo que Miguel Frigenti ha dicho sobre José María Almoguera

La atmósfera se impregnó de emoción. "No quiero que mi hijo se críe sin abuela", confesó el finalista, provocando las lágrimas de Carmen Borrego. Sus palabras parecían un mensaje claro para su audiencia.

Sin embargo, cuando la emotividad dominaba el momento, Miguel Frigenti irrumpió sin contemplaciones. "Sin quitarle un ápice de credibilidad a su discurso porque me creo su emoción. Tengo que decir que me parece muy de oportunista este discurso tan blanco y familiar a una semana de la final", sentenció el exconcursante.

Las reacciones no se hicieron esperar, una mezcla de aplausos y abucheos recorrió el plató. Pero Frigenti no se detuvo: "Tú has comentado este concurso durante años. He sido seguidor de tu familia en ese corrillo donde comentabais Gran Hermano, tu madre y tu hermana entrevistaban a los concursantes".

"Y si este concurso dependiera de muebles como tu hijo, no podrías haber trabajado comentando este programa. Porque ha sido la nada más absoluta", ha confesado Miguel quitándole prestigio al concurso de José María Almoguera.

Miguel Frigenti hace saltar las alarmas en el plató de GH Dúo tras sus palabras sobre José María Almoguera

Las palabras de Frigenti desataron la furia de Carmen Borrego. La hija de María Teresa no ocultó su enfado. "Te acabas de cargar un momento tan bonito", le reprochó.

Pero el colaborador insistió: "A días de la final le viene genial vender otro fascículo más de su trama con su madre". Según Frigenti, era una estrategia para limpiar la imagen de un concursante que, según él, ha dado poco contenido al programa. Aunque de nada le ha servido a José María Almoguera, ya que fue expulsado en la gala del pasado jueves.

El choque fue inevitable. Las miradas tensas, los gestos airados y el debate encendido marcaron el momento. Una situación que dejó claro que GH Dúo sigue generando fuertes confrontaciones a pocos días de la gran final.