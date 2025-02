Silencio en 'GH Dúo' tras lo que Miguel Frigenti ha confesado sobre Óscar Landa

Unos días después de ser expulsado de GH Dúo, Miguel Frigenti ha dejado a todos los seguidores del formato sin palabras con lo último que ha confesado sobre Óscar Landa. A través de un comunicado emitido por las redes sociales, el periodista ha hablado como nunca antes sobre su relación con el jinete.

Durante su estancia en Guadalix de la Sierra, ambos concursantes mantuvieron una amistad muy especial. Tanto es así que, incluso, se ha llegado a hablar de un posible acercamiento entre ellos.

Sin embargo, lo que menos se esperaba Miguel Frigenti era lo que se iba a encontrar fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión de nuestro país. Y es que, aunque siempre han mantenido una buena relación, los seguidores y familiares de Óscar Landa no han parado de cargar contra él.

Una situación que, según parece, ha continuado incluso después de su salida de GH Dúo. Y todo a raíz de la decisión que el comunicador ha tomado hace apenas unas horas de hacer un alegato a favor de Maica para ganar el concurso. Un gesto que los fans del jinete han tachado de traición.

Por ese motivo, Miguel Frigenti no se lo ha pensado mucho a la hora de acudir a las redes con un nuevo y tajante comunicado. A través de Instagram, el colaborador de televisión ha dado un golpe sobre la mesa para denunciar públicamente las críticas e insultos que ha recibido en este tiempo.

Además, ha aprovechado la ocasión para explicar ante todos sus seguidores cómo ha sido la relación entre él y su gran amigo, Óscar Landa, dentro de la casa de GH Dúo.

Miguel Frigenti sorprende a los fans de GH Dúo con lo último que ha dicho de Óscar Landa

Visiblemente afectado, Miguel Frigenti ha empezado su comunicado asegurando que “desde el martes, lo estoy pasando bastante mal”. “No paro de recibir mensajes repletos de insultos y descalificativos, llamándome traidor, mala persona…”, ha añadido a continuación.

Después de poner en contexto a todos los internautas, el comunicador ha aprovechado la ocasión para hacer varias denuncias públicas y dar algunas explicaciones que él considera pertinentes. Entre ellas, el motivo por el que decidió dedicarle su alegato a Maica y no a Óscar Landa:

“El martes tuve que hacer un alegato a favor de un concursante y elegí a Maica porque es una persona muy especial para mí, al igual que Óscar y Romina.[…]El hecho de que yo haya hecho una campaña a favor de Maica no quiere decir que yo haya dejado de querer a Óscar. En absoluto”.

Tanto es así que Miguel Frigenti ha llegado a asegurar que “no para de acordarse” de Óscar Landa: “Estoy deseando entrar para volver a hablar con él, para mí es superespecial”. Un encuentro que se producirá esta misma noche, durante la última gala de GH Dúo.

Además, y por si esto fuera poco, el exconcursante también ha cuestionado a todas aquellas personas que lo tachan de traidor. Momento que ha aprovechado para opinar sobre las críticas que ha recibido por parte de la hermana del jinete y de su amigo Ruvens:

“Óscar Landa no es responsable de lo que opine su hermana o Ruvens. Su amigo Ruvens, en vez de defender a su amigo, se ha dedicado a descalificarme”. Finalmente, Miguel Frigenti ha sido muy claro a la hora de asegurar que él nunca ha querido perjudicar el concurso de Óscar Landa.

“Yo a Óscar en ningún momento le he perjudicado dentro de ese concurso, todo lo contrario. Los dos nos hemos potenciado, nos hemos favorecido el uno al otro. Me ha restado momentos de soledad y siempre me ha puesto una sonrisa”.