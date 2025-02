Gran impacto con la decisión de Kim Kardashian con su hija North, de solo 11 años

Kim Kardashian está moviendo sus hilos para conseguir que su hija llegue muy lejos dentro de las redes sociales. La decisión es que quiere que sea influencer, algo que nadie esperaba y que apoya Kanye West, padre de la niña. La pequeña North ya ha comenzado a destacar en redes, con millones de seguidores que observan cada paso que da en su carrera emergente.

Kim Kardashian ha dado un giro de 180º a su situación familiar y son muchos los que están sorprendidos. La estrella de 44 años se encuentra gestionando actualmente la carrera de su hija North, de 11 años, pero ha adoptado un enfoque diferente al de su propia madre, Kris Jenner. A pesar de ello, sigue una estrategia de control y planificación detallada, similar a la que ha llevado a la familia Kardashian-Jenner al éxito.

La empresaria -que también tiene a Saint, de nueve años, Chicago, de siete, y Psalm, de cinco, con su ex marido Kanye West- dijo en el último episodio de The Kardashians: "Realmente no estaba planeando ser madre durante, como, otros diez años". Después, Kim bromeó sobre el enfoque que Kris tiene en los negocios. Sin embargo, ha reconocido que, aunque no estaba preparada en ese momento, ahora se ha convertido en una madre entregada y estratega de la carrera de su hija.

La estrella de reality -que estuvo casada con Kanye entre 2014 y 2022- dijo: "Pero, ¿adivina qué? Esta momager no se lleva el 10 por ciento". Kris, de 69 años, ha supervisado las carreras de sus hijos y es famosa por llevarse el diez por ciento de sus ganancias. Kim, sin embargo, ha asegurado que su interés en la carrera de North es exclusivamente por su futuro y no por un beneficio económico personal.

Mientras tanto, Kim confesó recientemente que se siente "realmente en conflicto" con la floreciente carrera de su hija, pero no va a frenar. La cofundadora de SKIMS también admitió que le tomó desprevenida el repentino ascenso de North. Aunque ella ha crecido rodeada de cámaras y fama, no esperaba que su hija alcanzara notoriedad a tan temprana edad.

Kim Kardashian se está encargando de todo

En otro episodio de su reality show, señaló: "Antes pensaba que estaba ocupada. Tener que ser madre de North ahora es una locura. No estaba en mi lista. No estaba en mi cartón de bingo para este año". En 2024, North protagonizó el papel del joven Simba en una producción de El Rey León, mientras que también apareció en Talking / Once Again de Kanye. Ahora, la gestión de su carrera ha tomado más tiempo de lo que Kim imaginaba. Su participación en eventos de gran escala ha aumentado, y las ofertas de trabajo para la pequeña no paran de llegar.

Así indicó: "Si tiene un rodaje, tengo que estar allí todo el día. Es ella o yo". Kim también admitió que ha luchado por encontrar un equilibrio saludable en los últimos meses. A pesar de que desea que North tenga éxito, también quiere proteger su infancia y asegurarse de que disfrute su niñez sin las presiones de la fama.

Ella compartió: "Estoy realmente en conflicto con la carrera de mi hija, así que vamos a hablar de eso pronto. Quiero asegurarme de que todo esté bien equilibrado. Que todas las experiencias laborales estén equilibradas con suficientes experiencias vitales divertidas. Sólo quiero equilibrio". Kim ha reiterado que su prioridad es que North crezca con estabilidad emocional, sin que su fama interfiera en su felicidad y desarrollo personal.

Por ahora, North sigue sorprendiendo con su carisma y talento natural para el espectáculo. Con el apoyo de sus padres, su presencia en redes y en la industria del entretenimiento solo continuará creciendo. Todo apunta a que la hija de Kim Kardashian y Kanye West está destinada a convertirse en una gran estrella.