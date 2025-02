La gala de hoy de GH Dúo ha comenzado con Marieta como la principal protagonista. La concursante ha estado en el centro de la polémica en los últimos días, sus disputas han sido constantes y su actitud ha cambiado radicalmente. Suso Álvarez le ha defendido en el plató y ha destapado algo que pocos imaginaban sobre su principal enemigo en el concurso, Miguel Frigenti.

Suso Álvarez, pareja de Marieta y defensor en el plató, ha sido testigo de todo lo que ha sucedido. Desde el comienzo del programa, ha seguido de cerca los conflictos en los que ha estado envuelta su novia. Hoy, en directo, ha decidido hablar sin tapujos.

“A mí me parece que hay poca objetividad en los últimos debates”, ha afirmado Suso. “Ella ha pegado un cambio y ahora les dice las cosas a la cara. Aún no he visto a ninguno de los colaboradores apoyarla”, ha confesado molesto.

Miguel Frigenti es el principal enemigo de la novia de Suso Álvarez

Sin embargo, lo más sorprendente ha sido el acercamiento de la novia de Suso Álvarez a Miguel Frigenti. En un principio, ella pensaba que se llevaría bien con él.

Pero la convivencia no ha sido fácil. Desde el primer momento, ambos han estado en grupos distintos, lo que ha complicado su relación.

Suso ha querido dar su opinión sobre este distanciamiento: “Yo creo que ella no se iba a llevar mal con Frigenti. Pero como Frigenti decidió dividir la casa en dos, ha pasado esto”, ha explicado con seguridad.

Pocos imaginaban lo que Suso Álvarez ha destapado sobre Miguel Frigenti en GH Dúo

Lo que nadie esperaba ha sido su siguiente revelación: “Yo a Frigenti le tengo cariño, pero su naturaleza es traicionera”, ha dicho sin rodeos. Sus palabras han dejado en shock a los presentes. Nadie imaginaba que Suso se atrevería a destapar algo así en pleno directo debido a que en un principio ha dicho que le tiene cariño.

Con esta declaración, Suso ha insinuado que Miguel Frigenti traiciona cuando tiene la oportunidad. La reacción en el plató ha sido inmediata. Algunos han asentido y otros han mostrado sorpresa.

Mientras tanto, dentro de la casa, la joven ha decidido intentar hacer las paces con Frigenti. Por el momento, la tensión ha disminuido y las aguas están más calmadas. Sin embargo, queda por ver si esta tregua se mantendrá.

El futuro de esta relación es incierto. Cuando Miguel salga del concurso y vea las palabras de Suso, podría haber un nuevo enfrentamiento. El tiempo dirá si esta polémica se queda en la casa o si seguirá dando de qué hablar fuera de ella.