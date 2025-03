Sorpresa en 'Fiesta' gracias a la exclusiva de Amor Romeira: 'Tengo imágenes'

Amor Romeira fue quien dio la voz de alarma el pasado 23 de febrero sobre el final de la relación de Jessica Bueno y Luitingo. Un hecho que no gustó al andaluz, quien calificó como "inciertos" los comentarios de la canaria. Ahora, después de confirmarse la ruptura, ha sido la colaboradora de Fiesta quien ha querido lanzar una advertencia: "traigo unas imágenes que te dejan en muy mal lugar''.

Amor Romeira se mostraba de lo más contundente en su intervención en el citado espacio de Telecinco. ''Pusiste barbaridades de mí en Instagram", comenzaba diciendo refiriéndose a Luitingo. Después la canaria advertía del paso que estaba a punto de dar: "te vamos a desenmascarar".

Así, durante su intervención en el programa presentado por Emma García, la audiencia pudo ver a Luitingo de fiesta poco después de su inesperada ruptura con Jessica Bueno. ''Las imágenes son del sábado 23, antes de que supiéramos de la ruptura", comenzaba diciendo Romeira.

"Está de fiesta cuando ya habían puesto fin a la relación", añadía para después valorar cómo veía al autor de Yo sé que puedes. "Tan mal, tan mal no está... No puedes venderte en las redes como que estás mal y el sábado estar de fiesta celebrando", sentenciaba la colaboradora.

La canaria se quejaba a continuación del ataque que recibió por parte de Luitingo. "Yo te escribí para contrastar información, lo que no puedes hacer tú es exponerme haciendo el ridículo". A raíz de esa situación, Amor decidía hacer público lo que, según ella, el artista tapó sobre su ruptura vendiéndose como "mártir", apuntaba la colaboradora.

La que fuera participante de la novena edición de Gran Hermano aseguraba que lo que al cantante le molesta es que ella confirmara la ruptura. De hecho, minutos después de que Romeira diera esa información, la ya expareja emitió un comunicado. Una situación que ponía de manifiesto, por otra parte, una mentira, "porque él no estaba compartiendo en redes del todo la verdad''.

''A él le destroza que Jessica Bueno se suba lagrimosa y diciendo que está fatal", explicaba Romeira. Entonces, según la colaboradora, Luitingo "monta en cólera" porque piensa que ella le ha dejado como el "malo de la relación''.

Más allá de este cruce de acusaciones, Amor Romeira destacaba que todo iba bien entre Jessica Bueno y Luitingo mientras vivían en Bilbao, pues el cantante no tenía amigos allí. Sin embargo, las cosas cambiaron al mudarse a Sevilla.

En la capital hispalense Luitingo tiene muchísimas amistades, apuntaba la tertuliana. Según Romeira, el cantante habría mentido a Jessica en varias ocasiones: "Le decía que iba a merendar con su familia y esa merienda se alargaba tanto que acababa saliendo de fiesta". Una realidad que no habría confesado a la que entonces era su pareja.

Por su parte, Luitingo reaccionó a las palabras de Romeira sobre su ruptura antes de confirmarla públicamente. ''Creía que teníamos una relación bonita y de amistad, pero has demostrado que no. Estás llamándome y escribiéndome para informarte, pero al no conseguir nada has querido manchar mi imagen mintiendo'', escribía el sevillano en sus redes sociales.