Luitingo desvela lo que nadie imaginaba sobre Amor Romeira: 'Una relación bonita'

Tras confirmarse su ruptura sentimental, Luitingo ha regresado a las redes sociales para desvelar un dato que nadie esperaba sobre Amor Romeira. El cantante no ha tenido reparos en señalar públicamente a la colaboradora de televisión: “Creía que teníamos una relación bonita y de amistad”.

Este domingo, 23 de febrero, Amor ha hecho saltar todas las alarmas alrededor del artista y la modelo Jessica Bueno. Y todo al confirmar durante la última emisión de Fiesta que la pareja ha roto su relación tras más de un año juntos.

“Me cuentan que la pareja está tocada a raíz del traslado a Sevilla, cuando dejan Bilbao, porque Luitingo tiene más ocio, más contacto con amigos... Jessica se siente más de lado en comparación con Bilbao”, contaba Amor.

Como era de esperar, esta información ha generado una inesperada reacción en la ya expareja. Tanto es así que ambos han acudido a sus respectivos perfiles de Instagram para anunciar oficialmente su ruptura a través de un comunicado en conjunto.

Además, y por si esto fuera poco, Luitingo no ha querido dejar pasar la ocasión para exponer ante todos sus seguidores las mentiras que, según él, ha contado Amor Romeira. Motivo por el que no ha dudado en poner en entredicho el bonito vínculo que les unía hasta ahora: “Creía que teníamos una relación bonita y de amistad”.

Luitingo publica en redes lo que nadie imaginaba sobre Amor Romeira

Inmediatamente después de compartir el comunicado junto a Jessica Bueno en las historias de Instagram, Luitingo ha sorprendido a sus seguidores con una publicación más. Sin embargo, en este caso, iba dedicada a Amor Romeira.

Junto a una captura de su historial de llamadas y otra de su conversación con Amor Romeira, el cantante andaluz ha querido dejar al descubierto toda su verdad.

Luitingo ha roto su silencio para hablar sobre “los comentarios tan inciertos que esta persona ha dicho sobre mí y la relación”. “Decir que desde el 22 de diciembre de 2023 hasta hace unos días jamás nos hemos separado ni abandonado. Ni para lo bueno ni para lo malo”, ha añadido a continuación.

Ha sido en este momento cuando el exparticipante de GH VIP no se lo ha pensado dos veces a la hora de cuestionar ante sus seguidores su amistad con Amor Romeira. Y es que considera que la preocupación que ha tenido la tertuliana en las últimas horas ha sido interesada.

“Así que, Amor Romeira, creía que teníamos una relación bonita y de amistad, pero has demostrado que no. Desde hoy temprano estás llamándome y escribiéndome para informarte de todo, pero al no conseguir nada has querido manchar mi imagen mintiendo”, ha sentenciado Luitingo.