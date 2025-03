Comunicado sorpresa de Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera: 'He decidido...'

Jessica Bueno, la ex de Kiko Rivera, no está atravesando su mejor momento. Y es que, recientemente, ha roto su relación con Luitingo, quedándose absolutamente destrozada. Una situación que la ha llevado ahora a sorprender con un comunicado en redes.

Ella ha utilizado Instagram para revelar cómo se encuentra tras separarse de su novio. Pero también para anunciar algo inesperado: “He decidido que no voy a quedarme atrapada en el dolor”. Y, acto seguido, ha revelado qué va a hacer a partir de ahora para seguir adelante con su vida.

Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera, enfrenta una nueva ruptura sentimental

La vida amorosa de Jessica Bueno ha sido objeto de atención mediática en varias ocasiones. Su relación con Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja, fue muy comentada, especialmente tras el nacimiento de su hijo Francisco. Aunque su romance no perduró, ambos han mantenido una relación cordial por el bienestar del pequeño en común.

Posteriormente, ella rehizo su vida sentimental con Jota Peleteiro, cuyo matrimonio acabó de forma brusca. Y, hace poco más de un año, inició una relación con Luitingo.

La pareja parecía consolidada y feliz, compartiendo momentos juntos en redes sociales y eventos públicos. Sin embargo, hace unos días anunciaron su separación, sorprendiendo a muchos de sus seguidores.

Desde entonces, han surgido muchas informaciones al respecto, como que han roto porque él ha cambiado mucho desde que volvieron a Sevilla. E incluso que ella le ha pillado en mentiras.

Sea como sea, lo que está claro es que la ex de Kiko Rivera no ha dudado en mostrarse absolutamente destrozada en redes. Ha reconocido su dolor y lo duro que es perder a la persona que amaba y con la que compartía una vida. De ahí que ha generado una ola de preocupación entre sus incondicionales.

El comunicado inesperado de Jessica Bueno

Y a sus fans ha dirigido ella ahora un comunicado en Instagram, en el que ha dejado claro cómo está, pero también lo que ha determinado que va a hacer. Lo ha hecho con un vídeo de diferentes imágenes de sí misma, que ha acompañado del siguiente texto: “Hoy quiero abrir mi corazón y compartir como me siento. Estoy pasando por un momento difícil, con el corazón roto, porque las relaciones a veces no funcionan, a pesar de que haya amor y esfuerzo mutuo”.

“No hay culpables, solo aceptación de que esta etapa ha llegado a su fin. Y ahora comienza una nueva donde tengo que sanar y aprender sobre mí misma para seguir adelante”. Con estas palabras, Jessica reconoce el dolor de la separación, pero también muestra una actitud positiva y decidida a no quedarse estancada en el sufrimiento.

Además, ha compartido su decisión de centrarse en su bienestar y crecimiento personal: “La verdad es que duele, y hay días en los que la tristeza me supera. Pero en medio de esta tormenta emocional, he decidido que no voy a quedarme atrapada en el dolor. Quiero aprender de esta última experiencia y salir más fuerte”.

“Es normal que esté triste, pero también sé que este momento no define quién soy. Hay una chispa dentro de mí que aún brilla, y estoy tratando de redescubrirla. Me estoy dando permiso para sentir, pero también para sanar”.

Estas reflexiones evidencian su intención de transformar una situación dolorosa en una oportunidad para el autoconocimiento. Y, por supuesto, para la mejora personal.

La modelo también ha mencionado la importancia de rodearse de personas que la apoyen y la impulsen: “Estoy trabajando en enfocarme en mí misma, en lo que me hace feliz. Conocerme mejor, curar las heridas, rodeándome de personas que me apoyan y recordándome a diario que merezco felicidad. Sé que el proceso de sanación lleva tiempo, pero cada pequeño paso cuenta”.

A lo que ha añadido: “Estoy tratando de entender que la vida son etapas y ahora empieza una nueva para mí. Así que aquí estoy, con el corazón roto pero decidida a resurgir. Y centrada en todo lo que me toca aprender en este camino hacia el amor propio y con ganas de ver lo que eso supondrá para mí”.

Finalmente, ha agradecido el apoyo recibido durante este periodo complicado. Lo ha hecho diciendo: “Gracias a todos por acompañarme en este viaje llenándome de tanto amor”.

En conclusión, Jessica Bueno ha demostrado una vez más su fortaleza y capacidad de resiliencia. Su reciente comunicado refleja el dolor de una ruptura, pero también la esperanza y determinación de una mujer que elige avanzar, aprender y crecer.