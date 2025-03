Nuevo mensaje de Jessica Bueno sobre Luitingo: ha sido sincera y lo ha contado todo

Jessica Bueno y Luitingo han puesto fin a su relación tras más de un año de noviazgo. La noticia ha sorprendido a todos porque nadie esperaba que la pareja tomara esta decisión después de celebrar su primer aniversario y San Valentín juntos. Ahora, Jessica Bueno ha sido sincera y ha enviado un nuevo mensaje que no ha dejado indiferente a nadie.

Ante la avalancha de especulaciones, ambos han decidido hablar. Luitingo, visiblemente molesto con las críticas, ha dejado claro que la decisión fue de mutuo acuerdo: "No hay culpables", sentenciaba Luitingo. Jessica Bueno, por su parte, ha optado por una vía diferente para expresar cómo se siente.

Este martes, 25 de febrero, Jessica Bueno compartió una reflexión en sus redes sociales. No lo hizo con palabras propias, sino a través de un mensaje de su horóscopo con el que se siente identificada.

El mensaje de Jessica Bueno tras su ruptura con Luitingo que ha zanjado los rumores

"La vida no siempre sigue tu guion, pero eso no significa que estés perdiendo. A veces, lo inesperado es el camino correcto. No te estreses por lo que no puedes cambiar, adáptate y deja que la vida te sorprenda", se podía leer en la publicación de Jessica.

No es la primera vez que recurre a este tipo de mensajes. En el pasado, tras sus rupturas con Jota Peleteiro y Pablo Marqués, también usó reflexiones ajenas para transmitir sus sentimientos. Es su forma de comunicar sin necesidad de dar explicaciones directas.

Mientras Luitingo encuentra refugio en la música y en el apoyo de sus padres, Jessica se apoya en los suyos. En las últimas horas, se la ha visto en la calle y las imágenes hablan por sí solas.

Su rostro refleja tristeza, pero también determinación. No es un momento fácil, pero ella sabe que tiene que seguir adelante.

Además, Jessica Bueno ha compartido otra frase significativa. Haciendo alusión a una canción de Camilo, ha escrito: "En otra vida a lo mejor hubiera sido posible, pero ahora... Hay que seguir".

Con estas palabras, deja claro que no hay vuelta atrás. La historia con Luitingo ha llegado a su fin y Jessica Bueno prefiere centrarse en su bienestar y en el de sus hijos.

Con estos gestos, Jessica ha zanjado los rumores y ha demostrado que, aunque está dolida, es fuerte. Sabe que la vida sigue y que lo importante es adaptarse a los cambios. Una lección de resiliencia que sus seguidores no han tardado en aplaudir.