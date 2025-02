Sorpresa con lo que han hecho Sandra Barneda y Montoya en 'La Isla de las Tentaciones'

Sandra Barneda ha dejado a todos muy sorprendidos con la última escena que ha protagonizado junto a Montoya durante la última emisión de La Isla de las Tentaciones. La presentadora no ha tenido reparos en recriminarle al joven su actitud en la última hoguera del reality.

Este lunes 17 de febrero, este famoso formato ha regresado a la parrilla de Telecinco con su nueva y esperada entrega. En ella, los habitantes de Villa Playa y Villa Montaña se han enfrentado a una nueva tanda de vídeos protagonizados por sus respectivas parejas.

Aunque la semana pasada fue castigado por haberse saltado las normas, en esta ocasión, Montoya ha tenido la oportunidad de ver todo lo que ha hecho Anita en los últimos días.

Sin embargo, antes de ver las imágenes de su pareja, el concursante no ha podido evitar confesarle a Sandra Barneda lo mucho que está sufriendo en La Isla de las Tentaciones:

“Para mí esto es una pesadilla porque es real lo que está pasando. Ella fue la que me preparó para todo. Me llegó a decir que si yo cruzaba ciertos límites, besaba, caía en la tentación o me metía en la cama con alguien, la destrozaba”.

En este momento, y para sorpresa de muchos, se ha producido el primer reproche de Sandra Barneda. “Y lo has hecho”, le ha recordado de forma tajante a Montoya. Unas palabras que, como era de esperar, no le han sentado nada bien al joven.

Sandra Barneda y Montoya sorprenden con el desacuerdo que han protagonizado en La Isla de las Tentaciones

Visiblemente molesto, Montoya le ha asegurado a Sandra Barneda que él no ha “caído en la tentación”. “Me sienta muy mal que me lo preguntes”, ha añadido a continuación el concursante.

Además, no se lo ha pensado dos veces a la hora de justificar su actitud ante los seguidores de La Isla de las Tentaciones: “Está claro que yo no he caído. Tengo que mirar por mí”.

Unas palabras que, como era de esperar, no han terminado de convencer a Sandra Barneda. Tanto es así que no ha tardado en recordarle a Montoya que él también le ha sido infiel a su pareja y que podría haber elegido no hacerlo.

“No hace falta mirar por ti y caer en la tentación con otra persona. Has caído porque has querido. Puedes ser feliz estando solo”, le ha asegurado la conductora del formato.

Sin embargo, lejos de reconocer sus errores, Montoya ha optado por amenazar al formato con su abandono. “No quiero que se me vuelva a decir que he caído en la tentación porque no me da absolutamente la gana. Es que me voy”.

Pero lejos de abandonar su postura, Sandra Barneda le ha recordado a Montoya que ha “caído en la tentación por el motivo que sea”. “Tú has decidido caer con Gabriella… Puedes darte cuenta sin caer con nadie”, ha sentenciado.