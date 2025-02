Silencio absoluto con lo que Kiko Hernández ha hecho con Terelu Campos en directo

Kiko Hernández no ha tardado en reaccionar de la manera más sincera y directa tras escuchar las últimas declaraciones de Terelu Campos. El colaborador de Ni que fuéramos estallaba en directo tras ser testigo de cómo la hija de María Teresa Campos había cuestionado el trabajo a pie de calle de sus compañeros. Kiko sentenció a Terelu a quien calificó, entre otros adjetivos, de "borde, prepotente, soberbia y altiva".

"Eres lo peor de la profesión", añadió el marido de Fran Antón, indignado con las palabras de Terelu.

La madre de Alejandra Rubio se encontraba con los reporteros de Ni que fuéramos a su llegada a las instalaciones de Telecinco. “Todos los viernes lo mismo”, se quejaba Campos, quien no tenía intención de hablar con los medios.

Las palabras que Kiko Hernández se había guardado hasta ahora sobre Terelu Campos

Una actitud que se repitió durante el fin de semana cuando le preguntaron sobre los rumores que apuntan a que su hija le ha prohibido enseñar fotos de su nieto. Si bien Alejandra desmintió esta información, Terelu dejó claro que no quería entrar a valorar estas "imbecilidades".

Fue entonces cuando se refirió a quienes informan sobre su vida cuestionando si tienen o no el carnet de periodista.

Un dardo envenenado que Kiko Hernández, a la vista está, no ha querido dejar pasar. El madrileño destacaba el aguante de los compañeros: “Bastante paciencia están teniendo ya los periodistas y los no periodistas, los paparazzi y no sé cuántos. Porque encima te tratan con educación", dejaba caer Kiko.

El tertuliano se ponía como ejemplo y explicaba que si él estuviera cubriendo con el micrófono esa información no se callaría lo que piensa en realidad de Terelu. Hernández cuestionaba a continuación la profesionalidad de Campos de quien recordó cobra "una pasta, por hacer dos preguntas por la noche. Que no sirves ni para preguntar, solo sirves para presentar”, añadía Kiko.

Terelu Campos fue duramente cuestionada por su trato a los reporteros

El colaborador de Ni que fuéramos, visiblemente enfadado, continuó con su discurso y compartió dónde, según él, está el sitio de Terelu Campos. Kiko reconoció que la hermana de Carmen Borrego sirve para presentar, pero matizó: "modo presentadora antigua. Antigua, antigüita".

"No sirves ni para colaborar", seguía recordando el que fuera concursante de la tercera edición de Gran Hermano. Hernández concluyó su exposición no sin antes recordarle a Terelu que hasta ahora había vivido de su madre y "ahora estás viviendo de la niña".

Unas palabras con las que resumió la trayectoria de la que fuera su compañera durante años en Sálvame. "¿Te ha quedado claro? ¿A qué esto no te lo dicen en la calle?", preguntó el tertuliano mirando a cámara. "Pues te lo digo yo aquí", sentenció Kiko más sincero que nunca.