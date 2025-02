Comunicado urgente sobre Sandra Barneda y Andrea, de 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones ha regresado a la parrilla de Telecinco con una última entrega, momento que han aprovechado para compartir un comunicado urgente sobre Sandra Barneda y Andrea. Tras conocer las novedades de Villa Montaña, la presentadora no ha dudado en darle un valioso consejo a la joven.

No hay ninguna duda de que la pareja de Joel ha vivido su noche más complicada y dolorosa hasta la fecha. Y todo después de haber sido testigo, durante la última hoguera, de la infidelidad de su novio con Nataly.

El acercamiento entre ellos ya había sembrado dudas en Andrea en la emisión anterior. Sin embargo, esta vez ha visto imágenes aún más impactantes. Entre ellas, juegos y momentos de gran complicidad entre su pareja y la soltera.

Como era de esperar, dicha escena ha conseguido sorprender a todas las inquilinas de Villa Playa. Tanto es así que, visiblemente afectada y desconcertada, la joven ha reaccionado con incredulidad: “¿Qué hace?”.

No obstante, el momento más devastador para ella ha llegado cuando Joel no ha podido resistirse más a la tentación y ha terminado dándole un beso a Nataly.

Completamente rota de dolor, Andrea no ha podido terminar de ver las imágenes. “Yo me voy, confiaba en él… No puedo más”, ha exclamado entre lágrimas. En este momento, y con el corazón roto, la joven ha compartido con Sandra Barneda lo que piensa al respecto:

“Me ha tenido engañada durante todo este tiempo, no le importo, sabe que lo voy a ver y que me va a doler… Solo veo guarreo, ni conexión ni nada. Se va a arrepentir, cuando me vea llorar, se le va a caer el mundo al suelo. Se está dejando llevar por el guarreo que tienen todos”.

El dolor ha sido tan intenso que solo ha encontrado consuelo en Sandra Barneda, quien ha intentado por todo los medios calmarla tras ver las imágenes: “Tienes que seguir siendo fuerte. Es una aventura para ti misma, estás descubriendo una Andrea distinta. Por favor, aguanta, estás aprendiendo mucho”.

Sandra Barneda intenta consolar a Andrea tras ver las últimas imágenes de Joel: “Tienes que seguir confiando”

Sin embargo, y a pesar del apoyo de Sandra Barneda, el golpe ha sido demasiado duro para Andrea. Tanto es así que, cuando ha escuchado que ya “no había más imágenes para ella”, la participante ha pedido abandonar la hoguera.

Entre lágrimas y visiblemente afectada, la novia de Joel se ha alejado de sus compañeras para desahogarse en soledad. En este momento, y tras darse cuenta del estado de la joven, la presentadora de La isla de las tentaciones no ha dudado en salir corriendo tras ella para consolarla.

Sentadas en la playa, Sandra Barneda ha abrazado a Andrea y le ha repetido su consejo: “Tienes que seguir confiando”. “Esto será bueno, pase lo que pase, para ti. Si le podrás perdonar lo decidirás tú al final, pero sigue abriéndote emocionalmente”, ha añadido a continuación.

Mientras tanto, la participante de La isla de las tentaciones ha compartido con la presentadora cómo se siente tras ver las últimas imágenes de Joel. “No puedo, te juro que confiaba en él. No sé si le voy a poder perdonar”, ha asegurado entre lágrimas.

Por su parte, Joel ya confesó durante su hoguera que no se sentía nada bien tras besarse con Nataly. Reflexión que posteriormente ha compartido con su tentadora.

“Yo no soy así de malo, esto no lo he hecho en mi vida. Estoy mal. Ella ha visto cosas de mí y esa guerra no la ha empezado ella”, le ha confesado a la soltera, poniendo distancia con ella.