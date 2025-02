Comunicado urgente sobre Anita y Montoya tras caer en la tentación: 'Dice que no'

Una persona muy cercana a Anita ha roto su silencio después de que la joven cayera en la tentación para contar, a través de un comunicado, lo que sabe sobre Montoya. “Le dicen que no puede participar porque está mintiendo”, ha asegurado la joven a través de un programa de televisión.

No hay ninguna duda de que el andaluz se ha convertido en el protagonista principal de la última edición de La isla de las tentaciones. Y todo gracias a los momentazos que ha protagonizado durante esta experiencia, entre ellos, su huida a Villa Playa para reencontrarse con su novia.

Desde entonces, muchos consideran que Montoya es la verdadera víctima de esta relación. Sin embargo, ahora una amiga de Anita ha decidido romper su silencio, y lo ha hecho a través del programa Fiesta.

Una trabajadora de dicho formato se ha puesto en contacto con esta persona para conocer la posible cara oculta del sevillano. “En esta historia, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos”, ha asegurado esta chica.

Además, ha querido aprovechar la ocasión para asegurar que Anita “está superarrepentida y lo está pasando muy mal por la repercusión que está teniendo”. Por otro lado, ha asegurado que “se arrepiente de haber hecho todo”. “Se siente una víctima de Manuel y de Montoya”, ha añadido a continuación.

No obstante, lo más sorprendente de su comunicado ha sido la inesperada confesión que ha hecho sobre el sevillano. Tal y como ha asegurado, viajó hasta Roma para hacer el casting como tentador para la versión italiana de La isla de las tentaciones, pero sus planes no salieron como esperaba:

“El programa se da cuenta de que está con Anita y le dicen que no puede participar porque está mintiendo. Llega a España y empieza: «Por favor, Anita, vamos a ir, vamos a ir, por favor…»”.

Tras compartir esta información sobre Montoya con los espectadores de Telecinco, la amiga de Anita ha dado más detalles sobre la relación que llevaban antes de entrar en el reality.

Después de desvelar las ganas que tenía el sevillano de hacerse un hueco en televisión, esta chica ha dejado claro que a Anita “no le hacía falta ninguna” pertenecer a este mundo:

“No le hace falta un plató de televisión ni participar para ganar dinero porque tiene una vida muy tranquila y gana muy bien”. Sin embargo, finalmente acabó cediendo por Montoya, aunque, eso sí, le pone una condición.

Según ha asegurado la amiga de Anita, “antes de entrar tienen una bronca muy fuerte” y ella “le dice que deje el trabajo”. “Llevamos un año de relación a distancia, nos queda un mes para entrar. Vente a Barcelona, yo te mantengo y entramos con la relación más reforzada”, son las palabras que utilizó Anita.

Sin embargo, “él le dice que no, que se quiere quedar de pingoneo en Sevilla”. Y aunque finalmente sí dejó su trabajo, no se mudó con ella a Barcelona. No obstante, esto no impidió que se generara una gran bronca entre ellos justo antes de entrar en La isla de las tentaciones:

“Se enfadan porque Anita escucha unos audios de Montoya diciendo: «Me voy a liar con todo lo que se mueva, porque así es como se triunfa y como se brilla»”.

Finalmente, esta mujer ha asegurado que “a día de hoy, Montoya le escribe a Anita, la machaca y se burla de ella”. “No es tan bueno como parece. Lleva diez años intentando entrar en un programa de televisión y, ahora que lo ha conseguido, la machaca”, ha añadido.