Silencio en Antena 3 tras lo último que Terelu Campos ha revelado sobre Susanna Griso

Terelu Campos ha conseguido dejar en silencio el plató de Espejo Público al revelar un inesperado dato sobre su presentadora, Susanna Griso. “Yo no tengo ninguna relación con Susanna”, ha asegurado la colaboradora de forma tajante.

Durante estos últimos días, la tensión entre los trabajadores de dicho formato y la hija de María Teresa Campos ha aumentado de forma considerable. Y todo después de que aseguraran, entre otras cosas, que Alejandra Rubio le había prohibido a su madre enseñar fotos de su nieto.

Una información a la que Terelu Campos no tardó en reaccionar. Tanto es así que, ante las cámaras de Europa Press, no tuvo reparos en cargar contra ellos: “Si yo desmintiera todas las imbecilidades que dicen. Además, de los que se jactan de tener el carné de periodista”.

Ahora, Terelu ha decidido poner fin a esta polémica. Y lo ha hecho durante la rueda de prensa que ella y sus compañeros de la obra Santa Lola han ofrecido esta misma mañana. Evento al que ha acudido uno de los compañeros de Susanna Griso.

Tras preguntarle por varias cuestiones relacionadas con dicha comedia, el reportero de Espejo Público ha sacado a relucir el tema de las polémicas fotos de su nieto Carlo. Cuestión que la actriz y tertuliana se ha negado por completo a responder.

“No voy a hablar de nada que no sea de la obra. Tienes que comprender que estoy aquí para hablar de Santa Lola”, ha asegurado Terelu Campos, dejando claro que no piensa hablar de su vida privada.

El reportero ha aprovechado la ocasión para preguntarle si Susanna Griso y Gema López están invitadas al estreno de su obra de teatro. Momento en el que no ha tenido reparos en desvelar la verdadera relación que mantiene con la presentadora de Espejo Público.

Visiblemente seria, Terelu Campos ha dejado muy claro que no mantiene “ninguna relación” con Susanna Griso. “La conozco de dos veces que la he visto”, ha añadido a continuación.

No obstante, ha asegurado que uno de estos encuentros se produjo durante el funeral de su madre, María Teresa Campos. “Susanna, te vi en el tanatorio de mi madre, algo que, de verdad, le agradecí muchísimo, pero creo que no he vuelto a coincidir con ella”, ha añadido.

Mucho más accesible se ha mostrado cuando el reportero le ha preguntado su opinión sobre las acusaciones de intrusismo laboral que ha recibido por parte de algunos actores.

Según ha asegurado Terelu Campos, no ha percibido esa animadversión hacia ella, más bien todo lo contrario. “He visto en las diferentes televisiones a actores hablar de una manera cariñosa y positiva. Y lo negativo, francamente, no lo he visto, pero sé que lo hay”, ha asegurado la colaboradora de televisión.

A continuación, el compañero de Susanna Griso ha aprovechado la ocasión para preguntarle a Terelu Campos si su hija le ha dado algún consejo. Y es que, como todos sabemos, Alejandra Rubio ya ha acabado sus estudios de interpretación, aunque todavía no se ha estrenado sobre las tablas:

“No, de momento, no. Solo me ha dado el consejo de: «Mamá, por favor, hazlo». Pero no porque ella todavía no ha leído la obra… Algún día me pondré con ella”.

No obstante, Terelu ha asegurado con firmeza que “espera” que su hija pueda ir a ver el estreno de su obra de teatro. Aunque es consciente de que es complicado, ya que ahora tiene que cuidar de su bebé.