Pilar Eyre dice lo que muchos piensan sobre la reina Letizia y el Papa: 'Gusta a...'

Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para debates inesperados. De esta manera, la periodista y escritora Pilar Eyre ha logrado captar la atención con una comparación que no ha pasado desapercibida.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, la escritora barcelonesa ha hecho una observación sobre dos figuras aparentemente dispares: el Papa Francisco y la reina Letizia. Sus palabras han generado una ola de reacciones, de sorpresa entre sus seguidores.

Sorpresa mayúscula por las últimas palabras de Pilar Eyre

"Al Papa le pasa como a Letizia: gusta a los no católicos", ha escrito Eyre en un mensaje que ha desatado comentarios de todo tipo. Ante la incertidumbre generada, ha decidido aclarar su punto con una segunda publicación.

"Mira, quería decir que Letizia gusta a los no monárquicos como el Papa gusta a los no católicos. Creía que se entendía, pero veo que no". Con esta explicación, la periodista ha intentado matizar sus palabras.

Así, ha subrayado que tanto la reina como el líder de la Iglesia católica han conseguido atraer la simpatía de sectores que, en principio, no comparten las instituciones que representan. La reflexión de Pilar Eyre ha dado pie a un intenso debate en redes.

No es la primera vez que la escritora realiza comentarios sobre la monarquía. Sin embargo, esta vez su observación ha trascendido más allá del ámbito real, tocando también la figura del Papa Francisco.

La última hora sobre el estado de salud del Papa Francisco

Mientras tanto, el pontífice sigue siendo noticia por motivos ajenos a la controversia en redes. Tras haber sido ingresado el viernes debido a una neumonía en ambos pulmones, su evolución ha sido favorable en las últimas horas.

El Vaticano ha informado que "la noche ha pasado serena" y que Francisco ha podido desayunar con ánimo en un sillón. Un hecho que indica una mejoría en su estado. Aunque continúa bajo observación médica, el optimismo crece respecto a su recuperación en los próximos días.

La combinación de estos dos temas tan distintos, la comparación de Pilar Eyre y la evolución del Papa, ha generado un inesperado punto de encuentro. Mientras las palabras de la periodista siguen dando que hablar, el mundo permanece atento a la recuperación del pontífice.