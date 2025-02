El estrepitoso fracaso de Meghan Markle que puede salpicar a Harry y a sus hijos

Parece que cada paso que da Meghan Markle viene acompañado de críticas y controversias. Tras el fracaso de American Riviera Orchard, la duquesa de Sussex ha relanzado su negocio. Esta vez, bajo el nombre de As Ever, pero en lugar de suponer un nuevo comienzo, ha estado envuelto en escándalos.

Cada decisión que toma Meghan Markle genera controversia y afecta su imagen y la del príncipe Harry

La empresa original enfrentó serios problemas legales cuando Meghan intentó registrar su marca en Estados Unidos. Su equipo cometió errores en la documentación, no pagó las tarifas requeridas y, finalmente, la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. rechazó su solicitud, argumentando que "American Riviera" es un término de uso común para describir la costa californiana, por lo que no podía ser registrado de forma exclusiva.

Ante esta situación, la duquesa de Sussex se vio obligada a replantear su negocio y decidió cambiar el nombre a As Ever. Así, Meghan pretendía asegurarse de que esto le permitiría expandir su catálogo de productos sin limitaciones geográficas. Sin embargo, lejos de resolver los problemas del pasado, su nueva marca ha despertado aún más críticas.

Una estrategia comercial que no deja de levantar sospechas

Uno de los aspectos más polémicos de este relanzamiento ha sido la inclusión de una imagen inédita de su hija Lilibet en la página web de la marca. Durante años, Meghan Markle y el príncipe Harry han insistido en proteger la privacidad de sus hijos. Sin embargo, ahora la duquesa ha decidido incluir una fotografía de la pequeña como parte de la identidad de su negocio.

Este gesto ha generado una avalancha de críticas, puesto que se considera una contradicción con el discurso que los Sussex han mantenido hasta ahora. La opinión pública ha criticado que Meghan Markle esté utilizando la imagen de su hija como una estrategia con fines comerciales.

Pero esta no es la única polémica que ha surgido. Poco después del lanzamiento, comenzaron a circular acusaciones de plagio contra As Ever. El gran parecido entre el logotipo de la marca y el escudo heráldico de Porreres, un pequeño pueblo de Mallorca, ha llevado a cuestionar la originalidad del diseño de Meghan.

El impacto de las polémicas en la imagen de su familia

El constante ruido mediático en torno a Meghan Markle no solo afecta su reputación, sino también la de su marido, el príncipe Harry. Cada decisión de la duquesa parece convertirse en un problema que arrastra al duque de Sussex y debilita aún más su imagen pública.

Harry, quien ya ha visto deteriorada su relación con la familia real británica, se encuentra en una posición cada vez más delicada. Además, el impacto de estas polémicas podría recaer también sobre sus hijos, que podrían verse afectados por la mala reputación que los Sussex han adquirido. La constante controversia en torno a su familia podría generar un estigma difícil de superar, afectando su vida pública y su percepción en la sociedad.

Aunque Meghan Markle ha intentado desligarse del rechazo que sufre por parte de la familia real británica y del presidente Trump, su estrategia parece tener el efecto contrario. Cada paso que da termina envuelto en disputas, lo que contribuye a una narrativa que, lejos de fortalecer su imagen, la sigue debilitando.