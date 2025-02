Aplauso absoluto con lo que Gema López ha hecho con Terelu Campos: ‘Tengo fotos’

Gema López ha compartido en Espejo Público un dato importante que define la relación que Terelu Campos mantiene con su hija. Según la colaboradora de Antena 3, Alejandra Rubio le ha prohibido a su madre que guarde imágenes de su hijo en su teléfono.

“Yo tengo fotos en mi móvil”, aseguraba Gema López, refiriéndose a instantáneas que ella tiene de hijos de mujeres muy populares de este país. Un hecho que no supone que ella vaya a publicar las fotos de los menores sin el consentimiento de sus progenitoras. Sin embargo, parece que Alejandra Rubio no opina lo mismo.

La periodista no ocultaba su sorpresa ante la decisión de la nieta de María Teresa Campos de no permitir que su madre pueda tomar imágenes del pequeño Carlo. “¿No se fía de su propia madre?”, se preguntaba Gema López.

Gema López sentencia a Alejandra Rubio por lo último que ha hecho a su madre

“Alejandra ha prohibido a su madre mostrar fotografías de su bebé”, confirmaban en el citado espacio de Antena 3. Un hecho que ha provocado que Terelu Campos no pueda presumir, como abuela primeriza que es, de su primer nieto.

La situación ha provocado que haya familiares de Málaga que todavía no han visto al bebé, ni siquiera por foto, tal y como dejaban claro en Espejo Público. Tras conocer este dato, Gema López no pudo evitar dejar a la vista lo que pensaba.

“Este estado de psicosis es para hacérselo ver”, soltaba la colaboradora. “La idea era no vender al bebé desde el principio” apuntaba por su parte Pilar Vidal. Y añadió: “Ella[Alejandra Rubio]no quería comercializar con el bebé”.

Unas palabras que provocaban la reacción inmediata de Gema López, recordando que ella tiene en su teléfono imágenes de hijos de mujeres famosas. Pese a todo, Pilar Vidal, gran amiga de Terelu Campos, advertía de que ella pone “la mano en el fuego” porque la tertuliana tiene fotografías de su nieto.

Sin embargo, no lo hace púbico para que nadie le pida que se las enseñe. “Vivir así es agónico”, comentaba López, quien finalmente sentenciaba lo que para ella es un hecho insólito. “Te prometo que estas circunstancias tan absurdas no las he visto en mi vida”.

La hija de Terelu Campos desmiente que ella haya prohibido nada a su madre

La propia Alejandra Rubio se hacía eco de la información aportada por el magazine de Antena 3. La hija de Terelu Campos negaba que ella le impida a su madre tener fotos del pequeño Carlo en su teléfono móvil.

“No es que se lo haya prohibido. Claro que mi madre tiene fotos de Carlo en su teléfono”, aclaraba Alejandra Rubio en Vamos a ver.

“Yo no le prohíbo nada a mi madre”, añadía para después reconocer que lo que sí le ha dicho es que “no enseñe mucho al niño porque soy muy supersticiosa. Soy muy rara para estas cosas, pero nada más”, zanjaba Alejandra.

Las palabras de Alejandra reflejan su carácter protector y sus creencias personales, dejando claro que no impone restricciones a su madre. Con una postura firme, reconoce su forma de pensar sin entrar en conflictos.