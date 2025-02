Sasha, el hijo menor de Shakira, protagoniza una inesperada noticia: 'Es un…'

No hay duda de que, en los últimos días, Shakira se ha convertido en una de las protagonistas de la prensa social, pero ahora los ojos están puestos en su hijo, Sasha. Y todo a raíz de la última e inesperada noticia que ha protagonizado: “Es un fan más”.

Fue el pasado domingo, 16 de febrero, cuando la artista colombiana hizo saltar todas las alarmas tras confirmarse su último y preocupante contratiempo de salud. Según ha trascendido, un día antes, la de Barranquilla tuvo que ser ingresada en un hospital de Lima a consecuencia de un fuerte dolor abdominal.

Tal fue la magnitud de su dolencia que a Shakira no le quedó otra opción que anunciar, a través de un comunicado, la cancelación de su concierto en la capital peruana:

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”.

Sin embargo, a pesar de esta mala noticia, Shakira recibió el alta hospitalaria a tiempo para acudir al concierto que tenía programado para el lunes, 17 de febrero.

Ahora, ha sido su hijo Sasha el que se ha convertido en el centro de todas las miradas. Y todo después de que hayan comenzado a circular por las redes unas entrañables imágenes suyas en el espectáculo de su madre.

Sasha, el hijo menor de Shakira, se convierte en el centro de todas las miradas

Este lunes, Shakira dejó a todos sus fans verdaderamente sorprendidos con la vitalidad y entrega que mostró sobre el escenario, a pesar de sus últimos problemas de salud. Sin embargo, el que verdaderamente consiguió ganarse el corazón de sus seguidores fue Sasha.

El pequeño de 10 años y su hermano mayor viajaron hasta Perú junto a su madre para disfrutar de la última parada de su gira. Fue entonces cuando varios asistentes del concierto lograron grabar al hijo menor de la cantante disfrutando como “un fan más” del espectáculo.

Tanto es así que, durante estos días, ha estado circulando por las redes sociales un entrañable vídeo protagonizado por el hijo menor de Shakira. En él, podemos ver al niño cantando con entusiasmo algunos de los éxitos de su madre y moviendo la cabeza al ritmo de la música.

En dichas imágenes también podemos ver al pequeño vestido con una camiseta blanca y unos cascos de diadema para proteger sus oídos del fuerte sonido de los altavoces.

Como era de esperar, el revelador vídeo de Sasha no ha tardado en hacerse viral, y todo gracias a la oleada de visualizaciones que ha tenido en las últimas horas. Además, varios usuarios de las redes sociales han querido compartir sus opiniones con el resto de esta comunidad.

“Miren cómo el pequeño disfruta viendo a su madre en el escenario. Se ve cómo aman y admiran a Shakira”, ha asegurado un usuario de X. “Sasha definitivamente va a ser el nuevo príncipe del pop”, ha bromeado otro internauta.