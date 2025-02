Giro de 180º: nadie sospechaba lo ocurrido con Shakira en el hospital de Perú

Hace unas horas, se encendieron todas las alarmas alrededor de la cantante Shakira, y todo a raíz de su último y preocupante ingreso en un hospital de Perú. Sin embargo, y aunque todo apuntaba a que la situación era grave, ahora ha sucedido algo que nadie sospechaba: ha recibido el alta hospitalaria.

Este domingo, la artista regresó a sus redes sociales para anunciar que no iba a poder llevar a cabo su esperado concierto en Lima, a consecuencia de un fuerte dolor abdominal. Tanto es así que, incluso, se vio obligada a acudir a las urgencias de un hospital de la ciudad.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, informó.

Además, también confirmó que había tomado esta importante decisión después de conocer la opinión de los médicos. “Me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy”.

No obstante, la salud de Shakira ha experimentado un inesperado giro de 180º en las últimas horas. Y es que, a pesar de que parecía un problema grave, todo se ha quedado en un susto. Noticia que ha dejado muy sorprendido a más de uno de sus seguidores.

Tal y como acaba de trascender, la cantante colombiana ya ha recibido el alta hospitalaria después de haber acudido a las urgencias de un centro de Perú por una gastroenteritis.

Shakira sorprende a sus seguidores con la evolución que ha experimentado su salud en las últimas horas

Aunque este domingo, 16 de febrero, se vio obligada a cancelar su concierto de Lima, hace apenas unas horas se ha confirmado que, por suerte, Shakira ha recibido el alta hospitalaria.

Además, la artista no ha querido dejar pasar la ocasión para agradecer públicamente todo el apoyo y cariño que ha recibido después de que esta noticia saliera a la luz. Prueba de ello es el último comunicado que la artista ha compartido en su perfil de Instagram.

A través de las historias de dicha red social, Shakira ha sorprendido a sus fans, en especial a sus seguidores peruanos, al dejar al descubierto que ya se encuentra mucho mejor.

“Gracias a todos por sus mensajes de cariño. ¡Me dan tanta fuerza! Los quiero con el alma”, ha escrito la cantante colombiana, junto al mismo mensaje, pero en inglés.