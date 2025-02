Malas noticias para Jennifer López tras romper con Ben Affleck: ‘Todavía está…’

Jennifer López no levanta cabeza desde que el pasado mes de agosto rompiera de manera definitiva con Ben Affleck. Desde entonces, atraviesa una mala racha que ha provocado que JLo solo reciba malas noticias como la cancelación de su gira por las bajas ventas. Parte de su desánimo radica en que, según cuentan fuentes cercanas a la cantante, “todavía está muy enamorada de Ben”.

Recientemente, trascendió que la actriz no estaba lista para enamorarse, aunque no cerraba la puerta definitiva al amor. Medios internacionales apuntan a que existe una necesidad de Jennifer de estar cerca de Affleck y estaría pensando en mudarse cerca de él. López mantiene que es por los niños, pero lo intereses de la cantante serían otros.

Jennifer López se encuentra viviendo una de sus peores etapas tanto a nivel personal como profesional. Seis meses después de divorciarse de Ben Affleck, parece que la mala suerte se ha instalado en la vida de la cantante latina. Tras separarse de Ben, Jennifer solo ha recibido malas noticias relacionadas con su carrera profesional.

Por un lado, continúa si ser bien valorada en su faceta interpretativa, sintiendo el rechazo de la industria cinematográfica. A esto hay que sumarle la cancelación de su última gira por las bajas ventas. Todo ello mientras no se ha recuperado de su ruptura con Affleck.

Fuentes cercanas a Jennifer afirman que “todavía está muy enamorada de Ben”, y esto está condicionando la vida de López. Hasta tal punto que, hace unos días, reconoció no estar preparada para volver a enamorarse de nuevo. Eso sí, no le cerró las puertas al amor, ya que se considera una persona muy enamoradiza.

“Su ego está destrozado”, cuenta el círculo cercano a Jennifer tras los últimos golpes que ha recibido en su carrera y en su vida personal. La diva de 55 años ha decidido refugiarse en su familia y pasar un tiempo centrada en el cuidado de sus hijos. Sin embargo, no es ajena a las críticas que está recibiendo tras estrenar su película autobiográfica This Is Me... Now.

Mientras la carrera profesional de Jennifer López atraviesa un momento complicado, esta ha decidido salvar su relación con Ben Affleck. El divorcio continúa adelante, pero JLo se niega a alejarse del todo del actor de Batman.

De hecho, se ha sabido que, lejos de los que se podía pensar, la cantante no ha abandonado Los Ángeles como se esperaba. Tras la separación, se creía que regresaría a Miami o Nueva York, pero Jennifer ha cambiado de planes.

En lugar de poner distancia con Ben, se plantea mudarse a Brentwood, muy cerca de su expareja. Personas cercanas a López cuentan que no está preparada para olvidarse de manera definitiva de Affleck y quiere continuar formando parte de su vida.

Su excusa a este cambio de domicilio se centra en no querer que sus hijos estén lejos de la familia del actor. No obstante, para muchos la realidad es que sigue enamorada de él y se conformaría con mantener una relación de amistad con Ben. “Se imagina que tendrán una relación tan cercana como la que él tiene con su primera ex esposa, Jennifer Garner”, explican.

Por su parte, la reacción de Ben a esta cercanía de Jennifer todavía se desconoce. Sin embargo, no sería de extrañar que se sintiera algo incómodo ante la negativa de JLo de alejarse de él. A diferencia de la cantante, Affleck sí ha pasado página y, aunque no ha rehecho su vida, no tiene intención de darle una nueva oportunidad.