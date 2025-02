Kiko Hernández da un giro al caso de Anabel Pantoja gracias a su descubrimiento

Kiko Hernández ha desvelado algo que tiene que ver con la delicada situación por la que Anabel Pantoja atraviesa en estos momentos. El colaborador de Ni que fuéramos analizaba la repercusión que está teniendo en la influencer las críticas recibidas en cada una de las publicaciones que sube a su perfil de redes. Hernández se fijaba en que, si bien durante el ingreso de su hija la andaluza recibía el apoyo unánime de sus seguidores, ahora la situación es bien distinta.

Kiko miraba a cámara y daba un consejo a la sobrina de Isabel Pantoja. "Anabel deja las redes, céntrate en tu niña, en David y pasa de todo". A continuación, el madrileño le sugería que apuntara todo lo que algunos están diciendo sobre ella para después demandar si lo considera oportuno.

El tertuliano, además, recordaba una de las fotografías que Anabel subió a su muro y que fue rápidamente cuestionada. La influencer publicaba en sus historias una imagen de dos cervezas junto al biberón de su hija que fue objeto de numerosas críticas.

Kiko Hernández se muestra tajante con lo que Anabel debería hacer de inmediato

Una imagen, desafortunada, según muchos usuarios de Instagram, quienes se fijaban en que ahora no es en absoluto adecuada. "La cabeza no le da para más… es una insensata", comentaba un internauta. Otro explicaba que no "pasa nada por tomarse UNA caña estando con el bebé, PERO no es el momento más adecuado (y menos para compartirlo)".

Kiko, ante esta incómoda situación, considera que lo mejor que podría hacer la prima de Isa Pantoja es dejar de subir contenido. De este modo se ahorraría las críticas que está recibiendo con la presión que eso además supone.

Anabel dejó su actividad en redes los primeros días que su hija estuvo ingresada en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. 12 días después de su última publicación, Pantoja hizo un comunicado oficial anunciando la mejoría de la pequeña.

Anabel Pantoja ha visto la repercusión negativa que su situación tiene en su faceta de influencer

Desde entonces, la sobrina de la tonadillera está retomando por completo una actividad que es su fuente de ingresos. Sin embargo, su imagen se ha visto dañada por la noticia de la investigación que está en curso. Un hecho que afecta negativamente a la confianza que los anunciantes pudieran tener en la influencer.

La decisión que Kiko Hernández propone a Anabel no es sencilla. En caso de no añadir contenido a su perfil, la sevillana vería cómo sus ingresos descenderían de inmediato. Pero, por otra parte, si no deja las redes, sigue expuesta, en cada una de sus publicaciones, a todo tipo de comentarios.

La andaluza, por otra parte, señaló su intención de recuperar la normalidad en su vida. Un deseo que le está costando cumplir debido al seguimiento constante de los medios de comunicación. Una situación que también le genera tensión en medio de la investigación judicial a la que ella y su pareja están siendo sometidos.