Marieta rompe a llorar tras escuchar a Suso Álvarez: 'Te lo va a decir todo el mundo'

Marieta no ha podido contener el llanto al escuchar las últimas palabras que le ha dedicado Suso Álvarez. “No te voy a decir el pedazo de concurso que has hecho porque te lo va a decir todo el mundo”, ha asegurado el colaborador, muy orgulloso de su pareja.

La tercera edición de GH Dúo está a punto de llegar a su fin. Será el próximo martes, 4 de marzo, cuando uno de los cuatro finalistas se alce con la victoria. Sin embargo, antes de poner fin a esta aventura, el programa ha querido darles una sorpresa muy especial.

Este domingo, 2 de marzo, durante la emisión del último debate, Marieta y sus compañeros han tenido la oportunidad de recibir un mensaje de sus seres más queridos. A través de un vídeo, los concursantes han sentido el apoyo y cariño de sus familiares y amigos.

No obstante, y aunque todos los finalistas han logrado conmover a los espectadores, la participante de La isla de las tentaciones se ha convertido en el centro de todas las miradas.

Tras emocionarse con el mensaje que ha recibido su gran amigo Sergio, Marieta ha sido la siguiente en recibir información del exterior. Momento en el que ha podido ver y escuchar a su novio, Suso Álvarez, tras semanas distanciados.

Sin embargo, lo que realmente ha conseguido emocionar a la finalista han sido las palabras que le ha dedicado su actual pareja sentimental. “No te voy a decir el pedazo de concurso que has hecho porque te lo va a decir todo el mundo y no vas a parar de escucharlo”, ha asegurado Suso.

Durante todo su paso por GH Dúo, han sido varias las ocasiones en las que Marieta ha dejado al descubierto lo mucho que significa Suso Álvarez para ella. Tanto es así que ha llegado a asegurar que “en Madrid solo” le tiene a él.

Ahora, a las puertas de la final, el tertuliano ha aprovechado la ocasión para demostrarle a su pareja el amor que siente hacia ella y lo mucho que la está apoyando. Y lo ha hecho a través de este emotivo vídeo.

Marieta no ha podido evitar derrumbarse al ver el vídeo que le habían preparado sus amigos y familiares. Sin embargo, su emoción ha aumentado de forma considerable cuando ha visto a Suso Álvarez en la gran pantalla de la casa:

“Te echamos muchísimo de menos. No te voy a decir el pedazo de concurso que has hecho porque te lo va a decir todo el mundo y no vas a parar de escucharlo. Y nada, mi vida, solo queremos mandarte este vídeo de amor para que te empapes, te queremos muchísimo y te estamos esperando aquí”.

Por otro lado, dos de sus íntimas amigas de La isla de las tentaciones 7 también han querido aprovechar la ocasión para mostrarle todo su apoyo a Marieta. Momento en el que la finalista se ha roto.

“¡Que te lo mereces! ¡Que te lo creas! Tienes a muchísima gente apoyándote, eres nuestra ganadora”, le ha dicho María Aguilar. “Eres mi ganadora incondicional, de todos los realities habidos y por haber”, ha añadido Ana.