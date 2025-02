Nadie espera el descuido que ha tenido Marieta dentro de 'GH Dúo': 'Soy una…'

Marieta tuvo que contestar este miércoles en GH Dúo una lista de preguntas del exterior que no esperaba. Ni la novia de Suso Álvarez, ni José María Almoguera o Miguel Frigenti, todos nominados, sabían quiénes eran los que habían formulado las citadas cuestiones. Marieta, ante la pregunta de si se ha vuelto "una pelmaza" desde que se ha enamorado, no pudo evitar replicar: "Si soy una pelmaza, pues orgullosa de serlo".

Era Ion Aramendi quien leía el enunciado que definía a la concursante de GH Dúo como pelmaza, persona molesta, fastidiosa e inoportuna. "¿Qué sientes al pasar de ser una guerrera a Winnie the Pooh y que tus compañeros te cuiden por ser la novia de Suso?", preguntó directamente a Marieta.

Entonces, la ilicitana reconoció que no siente en absoluto que sus compañeros la estén cuidando por ser la novia de Suso. "Al final he caído con las personas más afines a mí", se defendía.

Marieta ha reconocido que desde que se ha enamorado es una "pelmaza"

Fue en ese momento cuando apuntó directamente a quien la había definido con ese calificativo. "La persona que me ha dicho que soy una pelmaza es porque no se ha enamorado en su vida", zanjaba. Una respuesta que sin ella saberlo iba dirigida a Marta López, autora de la citada pregunta.

A continuación, llegaba el turno de Miguel Frigenti. "No has sido natural y te ha sobrado soberbia. ¿Crees que te ha faltado humildad en el concurso?", quería saber el presentador.

Entonces el concursante de GH Dúo reconocía que "probablemente me ha podido faltar humildad, porque todos nos equivocamos". El periodista intentaba defenderse haciendo autocrítica, aun así afirmó que se había esforzado por ser natural: "quizá por serlo demasiado me he peleado bastante".

Aramendi, tras escuchar a Frigenti, quería saber qué le había parecido la pregunta a Marieta. La novia de Suso afirmó entonces, sin saber que el autor de la cuestión era su novio, que quien preguntaba eso no había estado acertado.

José María Almoguera, en sintonía con Marieta, se pronunciaba al respecto: "La verdad es que es un poco impertinente", comenzaba diciendo. Y añadía el hijo de Carmen Borrego sobre la pregunta de Suso: "Creo que está un poco subida de tono".

Marieta desconocía que el autor de la pregunta realizada a Frigenti era su novio Suso Álvarez

Después de contestar a las citadas cuestiones, Ion Aramendi despejó la gran incógnita de la noche. “Uno de vosotros esta noche va a dormir mejor", comenzó diciendo. "La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión José”, anunció el presentador.

Una afirmación que dejaba al margen de la nominación al nieto de Maria Teresa Campos y posicionaba como únicos nominados a Marieta y Frigenti.

Con la expulsión de uno de ellos, el reality entra en una nueva fase. A partir de ahora, la ronda de nominaciones no se llevará a cabo mediante el proceso habitual. En lo sucesivo se desarrollará a través de un juego explosivo e insólito en el que participarán todos los concursantes.