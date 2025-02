Lágrimas en 'GH Dúo' tras lo que ha contado Marieta sobre Suso: 'Nunca te lo esperas'

Marieta ha logrado emocionar a la audiencia de GH Dúo con lo último que ha contado sobre su relación sentimental con Suso. Entre lágrimas, la concursante ha hecho una inesperada, pero emotiva confesión: “El cambio nunca te lo esperas”.

Desde que pisó por primera vez la casa de Guadalix de la Sierra, han sido varias las ocasiones en las que la joven ha hablado sobre su actual pareja sentimental. Sin embargo, en los últimos días, la de Elche ha dado un paso más allá.

A las puertas de la gran final, Marieta se ha abierto como nunca antes con sus compañeros y ha hablado sobre algunos aspectos de su vida más privada. Entre ellos, cómo ha cambiado su día a día desde que dejó de ser una persona anónima.

Por eso, este martes 25 de febrero, Ion Aramendi ha querido aprovechar la emisión de GH Dúo: Límite 48 horas para preguntarle a la novia de Suso por este tema.

Aunque está muy agradecida por todo lo que ha sucedido este año, Marieta no ha tenido reparos a la hora de asegurar que le ha costado adaptarse a su nueva vida:

“Me ha pillado en el proceso de adaptación de una vida completamente diferente a la que tenía hace un año. Yo hace un año era una chica anónima que trabajaba en un hospital, que vivía con sus padres, en su ciudad de siempre, con sus amigas de siempre”.

Tras esta profunda reflexión, Marieta no ha podido contener las lágrimas al hablar de su novio Suso y de lo mucho que significa para ella. Y es que, según ella misma ha confesado, se ha convertido en su principal apoyo en Madrid.

Marieta emociona a la audiencia de GH Dúo al hablar de su novio Suso

Tal y como ha asegurado Marieta en estos últimos días, “en un año he cambiado de trabajo, de ciudad, de casa y tengo una pareja estable, que nunca he tenido”. “Me costó mucho dejar mi ciudad, lo he pasado un poco mal por eso, soy muy familiar”, ha añadido a continuación.

Sin embargo, y a pesar de que “echa de menos” a su familia, la finalista de GH Dúo ha dejado muy claro que “le encanta” su actual vida con Suso. Momento en el que ha dejado al descubierto lo mucho que supone para ella su actual pareja sentimental.

Visiblemente emocionada, Marieta ha asegurado que “el cambio nunca te lo esperas”. “Salir de tu zona de confort, pero también es verdad que tengo al mejor compañero”, ha aclarado entre lágrimas.

En otro momento de la semana, la concursante de GH Dúo también habló con el Súper del papel tan importante que actualmente desempeña Suso en su vida lejos de su ciudad:

“Elche me encanta, conozco a todo el mundo... Eso en Madrid no lo tengo, lo he elegido yo, pero lo echo de menos, a mi abuela... Yo en Madrid solo tengo a Suso”.