'Mañaneros' da la última hora sobre la salud de Lydia Lozano y muchos se sorprenden

La salud de Lydia Lozano se ha convertido por unos momentos en el eje central de la charla de este miércoles en Mañaneros. La colaboradora acudía a la presentación de La familia de la tele que se estrena el próximo 22 de abril en Televisión Española. Lydia, que se mostró muy ilusionada en todo momento, no esperaba sufrir el bajón de tensión que llegó incluso, según ella misma contó después, a nublarle la vista.

Sin embargo, la cosa no fue a más y Lydia, demostrando que ya se encontraba mejor, accedió a hacer unas sentadillas. Lo que no quiso hacer es el baile que tan popular hizo en su época de Sálvame. La tertuliana descartó bailar el 'chuminero', lo que no quiere decir que no vaya a interpretarlo ante la audiencia de su nuevo programa.

En el evento organizado por el ente público la madrileña insistió en que ella ya forma parte desde hace unos meses de Televisión Española. Es por esta razón por la que, de manera simbólica, hacía entrega a sus compañeros de la llave de la cadena pública. Un momento en el que María Patiño, Belén Esteban, Víctor Sandoval y Kiko Matamoros, entre otros, posaban felices ante los flashes de las cámaras junto a Lydia Lozano.

La madrileña fichó por La 1 en noviembre de 2023. Tan solo unos meses después del final de Sálvame, la colaboradora se incorporó al elenco de colaboradores de Mañaneros que entonces presentaba Jaime Cantizano.

De este modo la televisiva se convirtió en la primera de los integrantes del desaparecido magazine de Telecinco en firmar contrato con la cadena pública. Después de más de dos décadas vinculada a Mediaset pocos imaginaban que su rostro fuera a hacerse habitual de las mañanas de La 1. Ahora, con su fichaje por La familia de la teleLydia regresa al lado de los que fueran sus compañeros.

Ni ella ni el resto del equipo del nuevo espacio han querido dar detalles de lo que están preparando. Aun así, la colaboradora, ya recuperada del bajón de tensión, no ocultaba su entusiasmo.

"Llevo toda la vida trabajando en corazón y siempre hemos recibido críticas, pero me da exactamente igual. Si el programa gusta y funciona, ahí estaremos", aseguraba rotunda.

De lo poco que ha trascendido es que el plató desde el que se emitirá el programa representará un barrio. Un espacio en el que habrá edificios desde donde sucederán cosas. Deseosos de compartir con la audiencia los primeros compases de este proyecto, todos se mostraban emocionados en esta nueva etapa.

Habrá que ver cuánto tarda Lydia, que cumplió 64 años el pasado mes de diciembre, en deleitar al público de La familia de la tele con su ya tradicional 'chuminero'.