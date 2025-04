La discusión de Lydia Lozano y María Patiño que puede cambiar todo: 'Siempre igual'

María Patiño y Lydia Lozano están a punto de estrenar nuevo programa, esta vez en Televisión Española. Ambas periodistas compartirán plató con otros rostros de Sálvame como Belén Esteban, Chelo García-Cortés o Kiko Matamoros. Pese al cambio de cadena, hay cosas que no han cambiado tal y como ha quedado patente en la presentación del nuevo espacio: "Siempre igual", dejaba caer Lydia.

Una frase a la que la audiencia se acostumbró a escuchar de boca de la madrileña en su etapa en Telecinco. Entonces, la colaboradora se quejaba de que María Patiño la interrumpía a menudo cuando tomaba la palabra. Ahora, cuando solo faltan unos pocos días para el estreno de La familia de la tele, ambas comunicadoras han dejado claro que hay cosas que siguen como el primer día.

Lo cierto es que la que fuera presentadora de Ni que fuéramos y la colaboradora del mismo espacio llevan muchos años trabajando juntas. Más de una década poniéndose cada tarde en directo delante de las cámaras. Fue en 2014 cuando María Patiño fichó como tertuliana de Sálvame, programa en el que Lydia Lozano llevaba colaborando desde 2009.

Lydia Lozano vuelve a quejarse de que María Patiño no la deja hablar

Desde entonces han crecido juntas profesionalmente en Mediaset para después coincidir de nuevo en Canal Quickie. Ahora es La 1 de Televisión Española la cadena en la que volverán a probar suerte y será la audiencia quien decida si siguen adelante o no con este prometedor proyecto.

El pasado martes la cadena pública presentaba el magacín que ocupará cada tarde la franja de la sobremesa. Un espacio en el que casi todo son incógnitas. Aun así, está claro que María Patiño será copresentadora al lado de Inés Hernand y Aitor Albizua.

Lozano, por su parte, se mantiene en su eterno papel de colaboradora en el que seguro dejará caer alguna que otra lágrima. Es habitual que la tertuliana rompa a llorar en directo. De hecho, los que han trabajado con ella suelen tacharla de 'llorona'.

María Patiño y Lydia Lozano llevan compartiendo platós más de una década

Otra circunstancia que suele repetirse y de la que Lozano siempre se queja, es que interrumpan a la periodista cuando esta expone sus argumentos. Así, en la presentación de La familia de la tele, Lydia no ha podido evitar quejarse de que nuevamente no la hayan dejado hablar.

Visiblemente nerviosa, Lozano insistía el pasado martes en que no podía desvelar nada, que no tenía autorización para dar ninguna pista sobre el nuevo programa. Patiño, por su parte, confesaba que el día anterior había tenido que acudir al dentista: "me han tenido que pinchar Urbason para poder estar aquí".

Una anécdota que parece adelantar la naturalidad que estará presente en el ambiente de La familia de la tele. Solo quedan unos días para ver cuánto tardará Lydia en emocionarse o María Patiño en quitarle la palabra a la colaboradora.