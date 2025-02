Confirmado el rumor sobre Lydia Lozano y Kiko Hernández: ‘La he mirado y…’

Lydia Lozano y Kiko Hernández protagonizaban la pasada semana una situación que llamaba la atención de la audiencia. Ante la indisposición de la presentadora de Ni que fuéramos, María Patiño, los citados colaboradores parecían no ponerse de acuerdo. "La he mirado y creo que la conozco un poco y quería cambiar de tema", justificándose Lydia ante los reproches de su compañero.

Todo comenzó cuando Patiño no pudo evitar que se notara que no se encontraba del todo bien. De hecho, David Valldeperas, uno de los directores del espacio, explicaba que el organismo de la comunicadora no estaba "funcionando al cien por cien". Es por esta razón por la que pidieron a los tertulianos que tuvieran un poco de paciencia.

Si bien la mayoría se dirigía a María Patiño para saber qué le pasaba, Lydia, por el contrario, retomaba el tema del que estaban hablando unos minutos antes.

Kiko Hernández y Lydia Lozano se enzarzan en pleno directo por María Patiño

Kiko Hernández, a quien no pareció gustarle la actitud de la madrileña, le reprochó el gesto. "Que vuelvas al tema cuando te está diciendo la presentadora que está mala... Qué poco empática", dejó caer el marido de Fran Antón.

Entonces Lydia, sin aprobar lo que acaba de escuchar, reaccionó. "¡¿Poco empática?!". La colaboradora mostró que no compartía la llamada de atención de su compañero y reaccionó: "¡Que no me llames chunga!".

Lozano, quien hizo hincapié en que no había actuado con mala intención, explicó el porqué de su actitud. "La he mirado", comenzó diciendo, refiriéndose a María Patiño, "y creo que la conozco un poco y quería cambiar de tema", aclaraba, buscando comprensión.

En medio de esta confrontación, la conductora de Ni que fuéramos tomaba la palabra y zanjaba el tema con un escueto "Muy bien, Lydia, gracias". Después, daba por aclarado el asunto.

Más allá del enfrentamiento del que fue testigo la audiencia el pasado jueves, la relación entre Kiko Hernández y Lydia Lozano ha atravesado por altibajos. Los que fueran colaboradores de Sálvame se conocieron en 2003 y a lo largo de estas dos décadas han pasado del amor al odio en no pocas ocasiones.

La relación de amistad entre Lydia y Kiko ha superado muchos altibajos

Si bien al principio protagonizaron una férrea amistad, en 2007 todo se truncó después de que Lozano diera una información sobre el colaborador madrileño que este no quería que trascendiera. Desde aquel momento Kiko no volvió a confiar en Lydia y llegó a ser muy duro con ella en directo en numerosas ocasiones.

Pasado el tiempo, ahora parece que las aguas vuelven a su cauce. Cabe destacar que cuando nacieron las hijas de Kiko Hernández, Lydia y él protagonizaron un emotivo acercamiento.

Años después, cuando el tertuliano anunció su boda con el que hoy es su marido, Lozano no puedo evitar emocionarse. Un gesto que demuestra que les une una amistad que, sin embargo, no está exenta, a la vista está, de ciertos desencuentros.