Las palabras de George Clooney que podrían costarle una crisis con su mujer, Amal

Durante una de sus últimas entrevistas, George Clooney ha hecho una inesperada confesión que podría costarle una crisis con su mujer, Amal. “Salgo para que los niños no me vean y fumo un poquito”, ha asegurado este conocido actor estadounidense.

El próximo 3 de abril, este reconocido intérprete debutará en Broadway, y lo hará con la adaptación teatral de Buenas noches y buena suerte, película que también protagonizó en 2005.

Sin embargo, mientras que en dicha producción audiovisual George Clooney dio vida al productor de noticias Fred Friendly, ahora se va a meter en el papel de Murrow.

Por ese motivo, y a raíz de la promoción de su nuevo proyecto profesional, hace unas semanas el marido de Amal le concedió una nueva entrevista al The New York Times. Charla en la que dejó al descubierto el nuevo y para nada recomendable hábito que ha incorporado a su vida.

Tal y como aseguró el propio George Clooney, tuvo que comenzar a fumar para meterse en el personaje. Y es que el icónico periodista al que va a interpretar consumía hasta tres paquetes diarios y falleció a los 57 años debido a complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón.

George Clooney hace una confesión que podría costarle una gran crisis con Amal

En dicha entrevista, George Clooney le aseguró al citado medio que, a consecuencia de su papel, tuvo que “mejorar mi capacidad para inhalar”. Además, no tuvo reparos en desvelar la razón por la que fuma a escondidas.

“Salgo para que los niños no me vean y fumo un poquito”, aseguró el actor, añadiendo que planea sustituir los cigarrillos convencionales por unos de hierbas cuando suba al escenario. Una costumbre que, sin duda, podría costarle a George Clooney una gran crisis con Amal si en el futuro no consigue dejarlo.

Sin embargo, este no sería el único cambio que se ha producido en su vida a raíz de su papel en la obra de Broadway, Buenas noches y buena suerte. Y es que, para parecerse a su personaje, además de adoptar este mal hábito, se ha visto obligado a cambiar su aspecto físico.

Hace unas semanas, George Clooney dejó atrás su característica cabellera para lucir un cabello mucho más castaño. Un cambio radical que, según él mismo confesó, no le gustó nada a su mujer, Amal.

“Mi esposa lo va a odiar porque nada te hace parecer mayor que cuando un hombre mayor se tiñe el cabello”, aseguró en su entrevista. “Mis hijos se reirán de mí sin parar”, añadió a continuación.